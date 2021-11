L'agrupació Fent Camí denuncien que porten un any sense local on poder realitzar les seves activitats

Reclamen que 83 infants i joves estan «desemparats» i alerten que sense espai l'organització podria desaparèixer

Actualitzada 06/11/2021 a les 20:36

L'agrupació Escolta i Guia Fent Camí s'ha manifestat durant el matí d'aquest dissabte a la plaça de la Font de Tarragona per denunciar que porten un any sense un local on poder dur a terme les seves activitats després que l'any passat els retiressin el permís per poder utilitzar el Centre Cívic de la Part Alta.Des de l'agrupació reclamen que 83 infants i joves han quedat «desemparats» i, tot i que destaquen que les activitats de lleure i pedagogia no s'han vist interrompudes, la situació actual no ajuda a un bon funcionament de la programació de l'agrupació, que només consta d'un magatzem al carrer Civaderia de la ciutat.Des de l'organització alerten que sense un espai digne, existeix un perill real que Fent Camí acabi desapareixent i deixant sense activitats als joves per falta de recursos.