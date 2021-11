Veïns de Bonavista denuncien la presència de rates prop de l'escola

L'Ajuntament està mantenint converses amb el propietari del descampat afectat

Actualitzada 04/11/2021 a les 21:52

Veïns del barri de Bonavista denuncien la presència de rates a prop de l'escola Joan XXIII. Es tracta d'un descampat de propietat privada, i el qual ha patit una degradació amb el pas del temps, que l'ha portat al seu mal estat actual.

Es tracta d'un solar en el qual s'hi han anat acumulant tant residus que han llençat els mateixos ciutadans, segons fonts veïnals, com herbes i arbres i bestioles que s'hi han anat reproduint.

Segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista, Loli Gutiérrez, en declaracions al Diari Més, es tracta d'un «descampat al costat de l'escola per on passen molts infants cada dia». «No pot ser que hi hagi rates i brossa en un espai que està tant a prop d'un centre escolar», remarcava Gutiérrez.

No només suposa un perill per tots els infants que van a classe, sinó que també pels edificis del voltant. De fet, una veïna del barri, habitant en un dels edificis propers al descampat, Rosa García, va assegurar al Diari Més que «hi ha arbres que ja superen les tres plantes del meu bloc... I ens fa por que les arrels ens aixequin el sòl». «A part de les plagues de rates i altres bestioles, hi ha escombraries de la gent que llença; des que es va tancar, no s'ha netejat, i ja en fa com uns 15 anys o més», remarcava García.

La presidenta de l'Associació de Veïns va assegurar que aquest problema ja havia estat comunicat a l'Ajuntament de Tarragona «en moltes ocasions», però que encara no havien sabut trobar solució. «El fet que sigui de propietat privada dificulta molt els tràmits... Jo sé que l'Ajuntament s'hi esforça, però de moment no troben la manera», explicava Loli.

L'Ajuntament de Tarragona, per la part que li correspon, ha assegurat que tenen coneixement del cas, i que des del passat mes d'octubre hi estan treballant.

Per ser més exactes, el dia 11 d'octubre, un tècnic municipal de Medi Ambient va realitzar una inspecció de l'entorn, a partir de la qual va sol·licitar una neteja del terreny. Aquesta va ser comunicada al propietari del solar, el qual va rebre correctament la notificació i va transmetre al consistori la voluntat de fer un possible tancament de la finca per a evitar que aquesta situació es repeteixi. L'Ajuntament, per la seva banda, es mantindrà pendent del cas i, si el propietari no actua abans del termini fixat per la institució, rebrà una primera multa coercitiva.