Sol·liciten set anys i mig de presó per a un matrimoni dedicat a l'estafa

La parella va fer-se amb més de 52.000 euros amb diferents mètodes, entre enganys per a accedir a crèdits o compres falses

Actualitzada 04/11/2021 a les 21:46

La fiscalia de Tarragona demana set anys i mig de presó per una parella de Tarragona que durant gairebé dos anys es va dedicar a diferents modalitats d'estafa. El proper dia 11 de novembre s'inicien les qüestions prèvies del judici, que es farà a la secció segonsa de l'Audiència de Tarragona.

Els dos acusats, que són matrimoni, actuaven des del seu propi domicili, tot creant identitats suposades de persones, normalment mitjançant l'alteració de part de documents d'identitat reals. El modus operandi, molt senzill però també molt efectiu en aquell moment, es basava en escanejar un DNI original i a partir d'aquí, alteraven les dades i la fotografia. En algunes ocasions van arribar a utilitzar les dades de familiars molt propers (les filles i la mare de la dona) amb la mateixa finalitat.

També usaven nòmines suposades d'una empresa mercantil falsa i així amb els dos documents podien obrir comptes corrents per internet, remetent després tota la documentació per correu ordinari. Amb el compte corrent obert i les nòmines, els acusats demanaven crèdits a les entitats bancàries, i un cop concedits, feien extraccions a través dels caixers automàtics per a poder disposar dels diners en metàŀlic.

Amb aquest mètode van poder arribar a estafar, els anys 2006 i 2007, més de 52.000 euros, ja fos realitzant càrrecs a les targetes que tenien associades als números de compte o bé domiciliant pagaments o bé comprant en diferents establiments.

Per altra banda, van demanar tres préstecs a una entitat bancària amb personalitats falsificades, crèdits que van generar més de 67.000 euros de perjudici, ja que, evidentment, no van ser retornats.

Els acusats, a més, també van demanar diferents crèdits personals a través dels serveis financers d'una gran cadena d'alimentació, obrint targetes PASS i demanant préstecs en fins a quatre establiments diferents de la demarcació de Tarragona i la resta de Catalunya. En total, van generar un deute de 260.000 euros.

Altres còmplices

La fiscalia també demana dos anys de presó per a un veí de Tarragona propietari d'una joieria qui, en connivència amb el matrimoni, va passar diferents targetes de crèdit falsificades per suposades compres amb un valor total de més de 15.000 euros.

Es demana la mateixa pena pel propietari d'un establiment de venda d'electrodomèstics, també de Tarragona, on van actuar de la mateixa manera, tot passant dues targetes falses simulant la compra d'objectes per un valor de més de 13.000 euros.

El matrimoni acusat no limitava la seva activitat iŀlícita a les estafes bancàries i de falsificació, si no que també van provar d'estafar usuaris d'un aplicatiu de compra-venda d'objectes. La parella posava anuncis tot publicitant la venda de diferents articles a preus molt atractius i un cop els clients feien la transacció dels diners, no enviaven els objectes que corresponien, si no falsificacions.

Aquestes eren, sobretot, de peces de roba de marques d'alta gamma. Els afectats per aquesta altra estafa arriben a superar la trentena.