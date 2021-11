Més d'una cinquantena de persones nouvingudes a Tarragona reben el Certificat d'Acollida

Aquest certificat té per objectiu facilitar la incorporació a la societat catalana i al món laboral

Ahir dijous, 4 de novembre, es va fer l'entrega dels primers Certificats d'Acollida a més d'una cinquantena de persones nouvingudes a la ciutat de Tarragona. L'acte va tenir lloc a l'Antiga Audiència sota la presidència de l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que va voler destacar que el certificat és «un pas més dels que fem i hem de fer perquè la Tarragona del segle XXI sigui, com no pot ser d'una altra manera, una ciutat absolutament oberta, multicultural i inclusiva».L'alcalde va fer entrega dels certificats acompanyat de la consellera de Serveis Socials i presidenta de l'IMSST, Inés Solé, i la consellera de Nova Ciutadania, Paula Varas, a més de la directora Territorial del Departament d'Igualtat i Feminismes al Camp de Tarragona, Eva Ferran i Roig.Aquest certificat que atorga la Generalitat de Catalunya té per objectiu facilitar a les persones nouvingudes la incorporació a la societat catalana i al món laboral. D'altra banda, aquest certificat també pot ajudar a agilitzar els diferents processos d'estrangeria.Per la seva obtenció, s'ha d'acreditar una formació específica. En concret, el mòdul A, que consisteix en els coneixements lingüístics, acreditant un mínim de 90 hores de formació en les llengües oficials; el Mòdul B, que consisteix en coneixement laboral amb una durada de formació mínima de 15 hores; i el Mòdul C, basat en els coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic, també amb una durada mínima de 15 hores. Tanmateix, part de la població nouvinguda que rebrà el certificat també ha estat interessada a realitzar el Mòdul D, sobre treball de prevenció envers les violències masclistes.Amb l'acte d'entrega, es pretén visibilitzar un dels objectius bàsics del Servei de Primera Acollida de l'Ajuntament de Tarragona, que consisteix que les persones nouvingudes al municipi puguin accedir a la formació i informació necessària a partir dels diferents circuits personalitzats d'acollida. Per tant, el Certificat d'Acollida és considerat com el final d'un acompanyament promogut pels diferents actors socials del municipi.El Servei de Primera Acollida de l'IMSST amb l'Ajuntament de Tarragona, està cofinançat pel Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu de la Unió Europea.