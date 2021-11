Admeten un error en el carril bici de Tarragona al seu tram per Marquès de Montoliu

L'Ajuntament assegura que l'error ha estat de l'empresa encarregada de l'obra, i que no acceptaran «un carril bici en mal estat»

El nou carril bici de Tarragona podria arribar encara més tard del previst a causa d'un error organitzatiu. A la zona del carrer Marquès de Montoliu, alguns usuaris han denunciat la presència de bonys i forats al paviment, els quals no s'haurien tapat abans de pintar-hi el nou carril.

Així ho va denunciar un usuari a través de la plataforma Twitter, on va apuntar: «Com es pot donar per bo el tram del carril bici del carrer Marquès de Montoliu, amb el ferm ple de forats i bonys? Avui quasi m'hi deixo les dents. Mireu-ho, perquè són forats i bonys realment grossos i perillosos». A això, també hi va afegir la pregunta: «Si ja està pintat de vermell, no crec que l'asfaltin, no? Ja seria de traca! I a mi m'agrada el carril bici, però fem-ho bé, no?», tot preveient el problema de gestió que hi podria haver per part de l'empresa encarregada de les obres.

L'Ajuntament culpa l'empresa

El conseller de Mobilitat i Sostenibilitat, Xavier Puig, va contestar a l'usuari a través de la mateixa plataforma, assegurant que «això ha passat perquè el carril és pintura, obra civil i senyalització, no nova pavimentació. Per això van pintar “a les braves” quan, és obvi, aquí calia reparació prèvia.». Per la seva banda, en declaracions al Diari Més, el conseller va assegurar que hi ha hagut un problema d'organització per part de l'empresa que gestiona les obres del carril. «El que ha passat aquí és que el carril bici és la suma de tres elements: pintura, senyalització i obra civil. Però no la pavimentació; és a dir, no hi haurà una nova pavimentació per a tot el carril bici, encariria molt el projecte –ha costat vora els 450.000 euros–», exposava. A més, va voler justificar-se assegurant que es tracta d'un problema localitzat a la zona de Marquès de Montoliu, i que «l'asfaltat està en bones condicions a gairebé tot arreu, i es pot aprofitar». «Sí que és cert que hi ha algun tram on hi ha dos o tres forats ben vistosos que no són gens adequats, no només per un problema d'estètica, sinó que també ho és de seguretat», admetia el conseller. A més, es va posar a ell mateix d'exemple: «Amb un patinet elèctric, jo que l'he fet servir algun dia, amb les rodes petites i les amortidors durs que té, amb el mínim objecte que et trobes per terra, et comença a tremolar el cap i ho veus tot borrós. Llavors provoca un perill, i és obvi que s'ha d'arreglar». Segons les seves declaracions, serà l'empresa encarregada de les obres la qual s'ha de fer responsable d'assegurar que aquests forats i bonys deixin d'existir, encara que el paviment ja estigui pintat. «El tema és que pintant, pintant... Ho van pintar tot, i potser l'operari hauria d'haver avisat que allà l'asfalt s'havia de revisar. No ho van fer en el seu moment, doncs ho faran ara, no passa res». Puig va voler remarcar que les despeses que comportaran de més aquestes reparacions aniran a càrrec de l'empresa, és a dir, no suposarà cap sobrecost per a l'Ajuntament.

Possible endarreriment

Pel que fa a la data d'entrega –la qual ja es va demorar després de la polèmica amb el quiosc de la Imperial–, podria tornar a patir un endarreriment. «L'empresa és la que ens ha de dir que no arriba a la data acordada, de moment aquesta comunicació no s'ha produït. Això sí, no acceptarem el carril bici fins que estigui ben pavimentat tot», va remarcar Puig en les seves declaracions.