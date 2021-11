Aquest dissabte es reactiven els Bons Comerç de Tarragona

Es posaran en circulació els es van descarregar abans del 22 d'octubre i han caducat sense utilitzar-se

Actualitzada 05/11/2021 a les 17:10

Com aconseguir els Bons a partir del 6 de novembre:

Si ets usuari/a registrat i t'han caducat alguns Bons:

Si ets usuari/a registrat però no vas poder assignar-te els Bons:·

Si encara no t'has registrat a la campanya dels Bons Comerç TGN pots:·

A partir d'aquest dissabte, 6 de novembre, tornen els Bons Comerç Tgn. Es tracta dels cupons que han caducat de les persones que se'ls van descarregar abans del 22 d'octubre i no els han gastat.Després dels primers quinze dies de campanya, els comerços han facturat 402.514,01 euros en operacions efectuades amb el bescanvi de bons i s'han gastat un 21,8% del total dels Bons Comerç TGN. La despesa mitjana per operació ha estat de 60,46 euros.En total es van posar en circulació 500.000 euros en forma de bons de 5 euros de descompte. Es tracta d'una campanya realitzada per la conselleria de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona en col·laboració amb la Cambra de Comerç.·Si t'has adherit a la campanya mitjançant formulari web, accedeix a la teva àrea d'usuari/a a https://bons.tarragona.cat i assigna't aquells Bons que no havies pogut bescanviar en cas que hi hagi disponibilitat·Si t'has adherit a la campanya mitjançant l'App Som Comerç TGN, accedeix a l'apartat “Bons Comerç TGN” i assigna't aquells Bons que no havies pogut bescanviar en cas que hi hagi disponibilitat·Si t'has adherit a la campanya mitjançant les oficines dels Bons Comerç TGN, adreçat a les mateixes oficines i t'assignaran aquells Bons que no havies pogut bescanviar en cas que hi hagi disponibilitatSi t'has adherit a la campanya mitjançant formulari web, accedeix a la teva àrea d'usuari/a a https://bons.tarragona.cat i assigna't els Bons Comerç TGN en cas que hi hagi disponibilitat·Si t'has adherit a la campanya mitjançant l'App Som Comerç TGN, accedeix a l'apartat “Bons Comerç TGN” i assigna't els Bons Comerç TGN en cas que hi hagi disponibilitat·Si t'has adherit a la campanya mitjançant les oficines dels Bons Comerç TGN, adreçat a les mateixes oficines i t'assignaran els Bons Comerç TGN en cas que hi hagi disponibilitatAccedir al web https://bons.tarragona.cat i introdueix les teves dades al formulari de registre. Un cop confirmat el registre, accedeix a l'àrea d'usuari/a i assignat els Bons en cas que hi hagi disponibilitat·Descarregar l'APP som Comerç TGN, registrar-te i accedir a l'apartat “Bons Comerç TGN”·Apropar-te a l'oficina dels Bons Comerç TGN, ubicada a la Rambla Nova al costat de la Font del Centenari