Agents del Seprona de la Guàrdia Civil van trobar dilluns passat una granada de morter de la Guerra Civil Espanyola mentre patrullaven per una sendera pròxima a la urbanització l'Escorpí, al terme municipal de Tarragona. Després de delimitar la zona, efectius de l'Equip de Desactivació d'Explosius de la Comandància de Tarragona van determinar que es tractava d'una granada de morter Valero de 81 mm en avançada oxidació i mal estat de conservació. Els agents especialitzats es van encarregar de retirar-la amb seguretat i traslladar-la fins un lloc habilitat, on va acabar sent destruïda.