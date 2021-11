Tres guàrdies urbans recorren les bases de promoció interna a caporal

Consideren que no s'ajusten a dret perquè no tenen en compte l'antiguitat en altres cossos policials de Catalunya

Tres agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona han impugnat les bases de la convocatòria per la provisió de setze caporals per promoció interna. Els tres guàrdies es consideren privats del dret de participació al concurs de promoció per portar menys de dos anys exercint com a agents al cos de la Policia Local de Tarragona.

Tots tres han presentat recursos de reposició davant l'alcalde de Tarragona de forma individual, ja que les seves aŀlegacions tenen un punt de partida diferent, però tots tres posen la diana en el mateix punt de les bases que regeixen el procediment.

Es tracta del punt 3.2 de la convocatòria que contempla que «les persones aspirants hauran de complir amb els següents requisits específics: tenir un mínim de dos anys d'antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera en la categoria immediatament inferior respectiva del cos de la Policia Local de l'Ajuntament de Tarragona».

Segons els escrits de recurs dels tres agents, aquesta base «no s'ajusta a dret, ja que incompleix per aplicació incompleta el Decret 233/2002», decret que regula l'accés, promoció o mobilitat de les policies locals.

Aquest decret també estableix l'antiguitat mínima que contemplen les bases de la convocatòria en el mateix cos o en d'altres cossos de policia local de Catalunya «si així s'estableix en la convocatòria». El decret, però, hi afegeix un apartat més a tenir en compte en aquest tipus de convocatòries: «es consideren membres d'un cos de policia els funcionaris de carrera d'altres cossos que han passat a prestar-hi serveis mitjançant el sistema de concurs de mobilitat horitzontal».

A més, s'hi té en compte que «quant a l'antiguitat, s'han de computar els serveis prestats en la categoria immediatament inferior respectiva d'altres cossos de policia local, sempre que hagin estat reconeguts com a prestats des de la categoria des de la qual es promociona» .

Que es valorin aquests punts del decret és precisament el que reclamen els agents, així com la seva inclusió en la llista d'admesos i, en tot cas, la «suspensió del procés selectiu objecte de les bases impugnades per donar-se la concurrència de perjudicis d'impossible o difícil reparació».

Casos similars

La primera en presentar recurs de reposició va ser una agent que va accedir com a funcionària de carrera al cos policial tarragoní l'any 2019. Posteriorment a la seva incorporació, «l'Ajuntament va reconèixer l'antiguitat d'aquesta agent en altres administracions com a policia local», en concret, a Salou, Altafulla i Reus amb un total de gairebé cinc anys de carrera, segons es desprèn de l'escrit del recurs. També havia treballat en comissió de serveis pel cos policial tarragoní, abans d'accedir a la seva plaça en pràctiques a la Guàrdia Urbana de Tarragona.

Un altre dels agents va accedir al cos per mitjà d'una permuta entre funcionaris. En el mateix decret de concessió de la permuta es reconeixia l'antiguitat de l'agent «la qual va donar dret a la percepció de dos triennis», és a dir, que es van tenir en compte els cinc anys i deu dies que va treballar a la Guàrdia Urbana de Reus.

El tercer agent, pel recurs del qual ahir es va obrir el període d'audiència pública de deu dies preceptiu en aquest tipus de procediments, també va accedir l'any 2019 com a funcionari en el torn lliure i l'Ajuntament també va reconèixer «l'antiguitat en altres administracions». El consistori tarragoní, fins i tot, va abonar-li «els endarreriments en concepte de triennis», sempre segons consta en l'escrit del recurs.