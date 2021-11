Tres dels radars que van ser trencats el 2019 segueixen inoperatius

El de la C-14 a Vila-seca ja va ser reparat, però es troba en fase de comprovacions abans de tornar a estar operatiu

Actualitzada 03/11/2021 a les 20:36

Tres dels deu radars fixos de control de velocitat de la demarcació de Tarragona que van ser objecte d'actes vandàlics el novembre del 2019 encara no han recuperat la seva total operabilitat. Mentre que el radar de la T-11 a Reus, el de l'N-340 a Mont-roig del Camp, el de la C-37 a Valls el de l'N-240 a Montblanc i el de la T-310 a Montbrió del Camp ja van ser reparats i actualment es troben operatius, encara romanen dos dels sistemes per reparar, que són el de la C-14 a la Selva del Camp i el de la TV-3141. També va ser reparat el de la C-14 a Vila-seca, però encara es troba en fase de comprovacions i, per tant, no sanciona.

Els actes vandàlics van tenir lloc fa gairebé dos anys, la nit del 18 al 19 de novembre del 2019, quan diversos sistemes de control de velocitat van ser atacats de forma violenta. Els autors dels fets van trencar vidres localitzats davant de les càmeres i aquestes van ser colpejades amb la finalitat que no poguessin realitzar el servei. En el decurs de l'atac, també es van utilitzar líquids corrosius, es va tirar pintura, i fins i tot tres aparells van ser cremats. Davant això, els Mossos van obrir una investigació policial per identificar els autors dels fets, tot i que cap persona els va reivindicar.

Com a resultat de l'incendi que van patir tres dels radars, va ser necessària la participació d'una dotació dels Bombers de la Generalitat. Els focs es van produir entre les 22.24 i les 23.11 hores als sistemes de control de velocitat situats a la T-11 a Reus, a la C-14 a Vila-seca i a la C-14 a la Selva del Camp.

Dos pendents de reparar

Quan aquest mes de novembre ja farà dos anys de l'atac, encara queden pendents de reparar els radars de la C-14 al seu pas per la Selva del Camp i el de la TV-3141 a l'altura de Montbrió del Camp. I tot i haver estat reparat, faltarà esperar que en el radar de la C-14 a Vila-seca s'hagin fet les comprovacions corresponents perquè estigui operatiu al cent per cent.

Pel que fa als cinc radars que van quedar malmesos, però que ja estan operatius, la seva reparació es va realitzar de manera progressiva: el 27 de novembre d'aquell mateix any, es va posar en funcionament el radar de l'N-240 a Montblanc; el 7 de gener del 2020 ho va fer el de la C-37 a Valls; el 20 de maig del 2020 el de la T-310 a Montbrió del Camp, el 28 de maig del 2020 el de la T-11 a Reus; i el 15 d'octubre del 2021 el de l'N-340 a Mont-roig del Camp.

Els que més sancionen

Tot això succeeix en un context en què el sistema de radars de control de velocitat de la demarcació de Tarragona lidera la llista dels que més multes van generar el 2020 a Catalunya. Una informació que es feia pública el juliol d'aquest mateix any a través d'un informe d'Automobilistes Europeus Associats (AEA).

Els radars tarragonins van liderar el 2020 la productivitat en multes a Catalunya, amb una mitjana de 5.896 sancions per cadascun dels 31 que hi ha desplegats a tot el territori. L'informe situava Tarragona al capdavant en multes de radars fixos, amb un total de 182.790 sancions (32,12%). Així, també ocupa el primer i el tercer lloc de la llista dels 50 radars que més multes van generar a tota Catalunya.