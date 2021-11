Tot a punt per viure la diada castellera de la represa

Serà aquest diumenge 7 de novembre a les 12:30h a la plaça de la Font

Actualitzada 04/11/2021 a les 15:49

La plaça de la Font es prepara per viure la primera diada castellera sense restriccions a la ciutat de Tarragona des d'abans de la pandèmia. La cita excepcional serà, com ja s'havia anunciat, aquest diumenge, 7 de novembre amb la participació de les quatre colles castelleres de la ciutat: Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau.



D'aquesta manera, la diada, organitzada per l'Ajuntament i les quatre colles, se celebrarà amb públic dret a la plaça, sense control d'aforament i sense límit de participació per part dels castellers. Des del consistori, es fa una crida a la ciutadania per tal de fer un ús responsable de la mascareta en cas de no poder mantenir la distància de seguretat entre els assistents.

La diada s'iniciarà a les 12.30 h. Prèviament, a les 11.45 h es realitzarà a la porta de l'Ajuntament el sorteig de l'ordre d'actuació i seguidament, a les 12 h, tindrà lloc l'entrada a plaça de les quatre colles de la ciutat, que es col·locaran seguint la disposició tradicional i actuaran seguint l'habitual sistema de rondes a la tarragonina.

La diada serà retransmesa en directe per la televisió Tac12 i per Tarragona Ràdio.