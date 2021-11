Tarragona inicia la redacció del nou POUM amb l'objectiu d'aprovar-lo inicialment abans d'acabar la legislatura

Una sentència del Tribunal Suprem fa que avui la ciutat es regeixi urbanísticament per un document de 1995

Actualitzada 04/11/2021 a les 14:32

Tarragona ha començat aquest dijous el procés per redactar un nou POUM, després que el Tribunal Suprem anul·lés fa un any el que hi havia vigent des del 2013. Des d'aleshores la ciutat es regeix urbanísticament pel POUM de 1995, si bé el consistori ha preparat unes normes urbanístiques transitòries que la Generalitat ha de validar la setmana que ve. Així, l'objectiu de l'equip de govern municipal és que durant aquesta legislatura s'aprovi inicialment el nou document. Des d'ara i fins el gener es faran comissions entre els grups polítics que han de permetre enllestir un esborrany, i a partir de la primavera s'obrirà un procés participatiu amb diferents col·lectius. El nou POUM es redactarà en base als Objectius de Desenvolupament Sostenible.