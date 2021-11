Tarragona acull un esprint artístic contra el canvi climàtic

Organitzat per TEDxTarragona tindrà com escenaris el Circ Romà i la Torre del Pretori

Actualitzada 04/11/2021 a les 18:05

Tarragona acull aquest cap de setmana un esprint artístic contra el canvi climàtic, l'anomenat #artistsforclimate, segons informa l'organització.TEDxTarragona organitza aquesta trobada creativa a través del qual es promociona l'art en directe amb obres sobre el canvi climàtic, amb una visió esperançadora.L'objectiu és visualitzar com serà un millor futur climàtic involucrant a artistes del territori i, així, consisteix en què set creadors tenen 48 hores per forjar una obra entorn de la lluita contra aquesta crisi ecològica.Participen els artistes Edu Polo, Alba Domingo, Dani Pena, Mima Tosic, Namibia Coronado, Pepe Serra i Manuel Moranta.Les obres seleccionades s'exposaran de forma emergent i s'uniran a #TheClimateCollection, un espai únic amb il·lustracions sobre el canvi climàtic sota una llicència oberta per al seu ús en campanyes d'activistes i organitzacions sense ànim de lucre.Dissabte dia 6 es podrà veure als artistes en acció al Circ Romà i a la Torre del Pretori.A més de l'acció artística, es podran descobrir sis projectes que ajuden a mitigar els efectes del canvi climàtic impulsats des de Tarragona, com el cotxe elèctric desenvolupat per Tecnovelero.