Les targetes pels contenidors no acaben de calar bé a Bonavista

L'Ajuntament, però, assegura que els resultats fins al moment són «millors dels que esperaven»

Actualitzada 03/11/2021 a les 20:57

Una setmana després de l'inici de la prova pilot, els contenidors amb targeta del barri de Bonavista sobresurten de brossa. Són molts els veïns que estan qüestionant el bon funcionament d'aquest nou sistema, el qual ja ha estat implementat amb èxit en altres barris. A través de les xarxes socials, són molts els veïns els quals es queixen de molts contenidors plens, o bosses de brossa que es deixen a l'exterior de l'espai que els pertoca. «Amb el que ens cobren en l'impost d'escombraries, que no s'ho gastin en targetes, sinó en més contenidors o que passi cada nit a recollir-les el camió com tota la vida», es queixava un veí del barri a través de Facebook.

Malgrat la insatisfacció al barri, el conseller de Neteja, Jordi Fortuny, va assegurar en declaracions al Diari Més que «la realitat supera les expectatives, hi ha una gran col·laboració». Alhora, assenyalava «un error previsible», i és la falta d'educació sobre els contenidors entre els ciutadans. «Els educadors estan fins a les 23 hores ajudant a tothom qui ho necessita, però no és un tema estrany, és normal que la gent no sàpiga en un principi com s'ha de fer. Això també va passar al Serrallo, a Cala Romana... i ara ja no passa». Fortuny va voler remarcar que «l'empresa està recollint tot el que queda fora dels contenidors». El conseller va assegurar que ja hi ha el 80% de les targetes repartides a Bonavista, i va concloure remarcant que, des de l'Ajuntament, «hi posarem tots els remeis possibles fins que la població no s'hagi habituat al nou mètode».