La Xarxa de Centres Cívics de Tarragona obre un procés participatiu per crear el seu Pla estratègic

Des d'aquest dijous, totes aquelles persones que ho desitgin poden dir la seva a través d'un debat i una enquesta en línia

Actualitzada 04/11/2021 a les 16:59

Sota el títol 'Construïm els pilars dels Centres Cívics' , la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona, amb la coordinació de la conselleria de Participació ciutadana, Districtes i Nova Ciutadania de l'Ajuntament de Tarragona, impulsen el Pla estratègic que pretén ser l'instrument de treball que defineixi què són i quins reptes han d'afrontar d'ara endavant.Tal com ha explicat la consellera de Centres Cívics de l'Ajuntament de Tarragona, Paula Varas, «volem avançar per construir un programa que defineixi els equipaments per la ciutadania i reculli la gran diversitat de mirades i vivències en un document compartit». Varas també ha destacat que «Tarragona és una ciutat diversa i plural, dinàmica i en constant transformació. Els Centres Cívics són els equipaments de proximitat connectats amb el territori i la ciutadania, que esdevenen un punt de trobada entre persones i col·lectius – i ha conclòs -és per això que necessitem una mirada de present amplia, transversal i compartida amb diferents actors, tècnics, polítics i comunitaris per tal d'enfocar el futur d'aquests equipaments».Així, el pla estratègic ha de ser l'eina que defineixi la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona i alhora coordini les accions i serveis que s'ofereixen a la ciutadania des d'una reflexió compartida i que defineixi els equipaments de proximitat més enllà de l'edifici. En aquest procés l'opinió de la ciutadania, les entitats, els col·lectius i els professionals vinculats a la dimensió cultural, social, educativa i comunitària de la nostra ciutat és cabdal. Per això, el Departament de Centres Cívics ha posat en marxa dos espais de consulta i debat per tal de valorar l'opinió, grau de coneixement i aportacions que els tarragonins i tarragonines tenen de la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona. Des d'avui mateix, totes aquelles persones que ho desitgin, poden dir la seva a través del debat i l' enquesta penjats al web participa.tarragona.cat A banda, durant els mesos de novembre i desembre es realitzaran també diverses reunions i grups de treball amb tècnics, entitats i representants dels diversos grups polítics en la qual serà la primera recollida de dades d'aquest pla estratègic.