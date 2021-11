L'embutada torna als carrers de la Part Alta

Aquest cap de setmana se celebra a Tarragona la 5a edició de la Festa del Vi Novell

Actualitzada 03/11/2021 a les 21:21

Dissabte 6 de novembre i diumenge dia 7 torna a Tarragona la festa de l'Embutada, una iniciativa del col·lectiu Santa Teca per celebrar l'arribada del vi novell. «L'Embutada s'havia celebrat a Tarragona al segle XIX i els dos primers terços del segle XX. Els cellers que hi havia a la Part Alta penjaven una branca de pi a la porta i llavors la gent sabia que ja hi havia el vi novell. Els habitants de la zona, que llavors eren sobretot pagesos i pescadors, hi anaven quan plegaven de treballar i tastaven el vi amb un embut amb una forma especial, que els permetia treure directament el vi del cup. Se l'anaven passant, i qui es quedava amb l'embut buit exclamava Embutada! i pagava la ronda següent», explica Berna Rios. Ell forma part de l'associació Santa Teca, una entitat nascuda fa onze anys amb la voluntat de potenciar la cultura, la gastronomia i el patrimoni local. La recuperació de l'Embutada, explica Rios, va ser una feina d'anar parlant amb persones que coneixien la tradició. «Després vam saber que Benito Báguenas, qui va ser alma mater del restaurant Ara-Cata, també hi havia anat al darrere. Sempre hem pensat que li devem un homenatge, perquè va ser la primera persona a preocupar-se perquè tot això tirés endavant», assenyala el Berna. En els últims anys, afegeix, també ha estat important el treball de recerca realitzat pel gestor cultural i escriptor Jordi Bertran.

Enguany, l'Embutada es fa per primera vegada amb la participació del Patronat de Turisme de Tarragona. S'allargarà durant tot el cap de setmana i tindrà com a epicentre la Part Alta de la ciutat. El cor de la festa serà la plaça del Rei, on es farà cada dia un vermut musical i s'hi instal·laran els vint cellers i els cinc restauradors que oferiran els seus productes. Dissabte també hi haurà dos tallers de cistelleria per aprendre a vestir ampolles de vi amb vímet i diumenge hi haurà mostres dels oficis de cisteller i llauner. A més, tots dos dies es faran itineraris guiats per la Part Alta pels diferents cellers històrics ja desapareguts. També s'han programat diversos espectacles de poesia, música i dansa a la Casa Canals i a l'Església de Sant Miquel.

Totes les activitats són gratuïtes excepte el taller de vímet i les degustacions. Per a les visites guiades i els espectacles cal reservar entrada a través del web de Santa Teca o el Patronat de Turisme, tot i que es preveu tenir també algunes entrades disponibles a la taquilla. Tot plegat es pot consultar i tramitar per internet.

L'associació Santa Teca està formada pel mateix Berna Rios, Susana Fernández, Gerard Miquel, Gabriella Nonino, Violeta Cabrera i Ruth Troyano. «La nostra idea en fundar l'entitat és posar en valor el territori, però incidint especialment en el producte i el productor local, amb criteris de qualitat, ecologia, sostenibilitat i cura pel medi ambient», explica Rios. El tarragoní, a més es mostra convençut que l'Embutada «acabarà perdurant en el temps, perquè és història de la ciutat».