El xalet ocupat de Boscos de Tarragona canvia d'inquilins per 2.000 euros

Actualitzada 04/11/2021 a les 06:59

El xalet ocupat del barri de Boscos ha canviat d'inquilins per 2.000 euros. A través d'un portal web especialitzat en la compravenda d'articles de segona mà, els antics ocupes haurien aconseguit intercanviar l'immoble per aquesta mòdica quantitat de diners a un altre grup de persones. En aquesta ocasió, es tracten d'un noi i una noia d'uns 25 anys, i els quals sembla «que no és la primera vegada que ocupen», segons expliquen fons veïnals en declaracions a Diari Més.

Tal com ha explicat C.B., veí de la zona, durant el matí d'ahir van visitar-los tècnics dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona. Aquests els van oferir dues nits en una pensió, oferta la qual van rebutjar, igual que van fer els anteriors ocupes. «Ells no volen marxar d'allà mentre no els ofereixin casa i feina», explica el veí. «Des de l'Ajuntament justifiquen que no els poden fer fora perquè són persones vulnerables... Dos joves de 20 i pocs anys no són vulnerables, són persones totalment aptes per a treballar. Si no ho fan, és perquè no volen i perquè els hi permeten actes com aquests», sentencia.

Policia en l'última concentració

Com cada setmana des del dia de l'ocupació –el passat 18 d'octubre–, una agrupació nombrosa d'habitants del barri continua concentrant-se a davant de l'edifici cada dimarts i dijous a les 20 hores. En aquesta última ocasió, el passat dimarts, van acabar amb presència policial.

En aquest canvi d'ocupació, persones properes al xalet van assabentar-se d'un entroncament realitzat a la capsa de la llum situada a l'exterior de l'habitatge, la qual C.B., veí de la zona, assegura que era «un perill, qualsevol que s'hi apropés i ho volgués tocar, s'hi quedava torrat». Va ser el passat dimarts durant la seva concentració que, en apropar-s'hi per a valorar l'estat d'aquest entroncament, quan l'ocupa va sortir de la casa per donar la cara.

«Quan va sortir, va ser ell mateix el que va trucar als Mossos d'Esquadra perquè estàvem intentant manipular la caixa de llums de la casa. Mentre que els anteriors ocupes se'ls veia sense experiència, aquest es notava que duia la paella pel mànec», declarava C.B., el qual va ser present durant la conversa amb el nou inquilí del xalet.

Al lloc dels fets s'hi van presentar dues dotacions dels Mossos d'Esquadra i dues de la Guàrdia Urbana, els quals van escoltar les dues parts i van decidir trucar a l'empresa responsable del cablejat. «Més tard a la nit, un tècnic va aparèixer i va desfer l'entroncament, però temem que els ocupes el tornaran a fer».

Després de gairebé tres setmanes de concentracions, C.B. assegura que tots els veïns no pararan fins que els donin alguna solució. «Després que els tallessin el subministrament d'aigua i de llum, vam trucar a la Guàrdia Urbana perquè vam veure com manipulaven una arqueta d'aigua. No va aparèixer ningú; però ara que truca l'ocupa, sí? És irònic», lamenta. «Els veïns ens volem donar suport entre nosaltres fins que ens facin cas des de l'Ajuntament. Un agent ja ens va dir que des del BBVA –propietaris del xalet– no ens escoltarien, però potser sí que farien cas a l'alcalde de Tarragona si els demanés ajuda», sentencia.