El Seminari acollirà la primera 'Jornada a Tarragona pel Desenvolupament Sostenible'

L'esdeveniment se celebrarà al Seminari tarragoní i està organitzada per Ematsa, la Xarxa Santa Tecla i BASF

Actualitzada 04/11/2021 a les 18:07

El pròxim 25 de novembre el recinte del Seminari acollirà la primera 'Jornada a Tarragona pel Desenvolupament Sostenible'. Una trobada que neix amb la intenció de perdurar en el temps i celebrar-se anualment, i que aquest any portarà per títol: «Més responsables que mai».

D'aquesta manera, BASF, la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla i Ematsa volen convertir Tarragona en un punt de debat i de referència per a la responsabilitat social de les organitzacions. Quan s'han complert ja sis anys del naixement dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), publicats per les Nacions Unides el setembre de 2015, Tarragona vol posar sobre la taula exemples, reptes i casos d'èxit que també tinguin com a horitzó l'Agenda 2030. Aquesta primera edició ja té confirmada l'assistència del director general del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, Arnau Queralt, que farà la ponència inaugural; del professor Ángel Pes, director del Centre d'Estudis Internacionals de Barcelona i autor del llibre 'Los ODS como herramienta de transformación empresarial'; i del doctor Òscar Saladié, director de la Càtedra de Desenvolupament Sostenible de la URV. Ambdós tancaran la jornada amb una conversa sobre els reptes que tenim com a societat en la pròxima dècada. Dues taules rodones, a més, mostraran exemples d'empreses i organitzacions de diferents sectors sobre com han afrontat la crisi de la pandèmia, tant la sanitària com la social. La benvinguda la durà a terme l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà.



La jornada, que durarà tot el matí, serà conduïda i moderada pel periodista Marcos González, fundador i editor de Corresponsables, el mitjà de comunicació internacional líder en el món la responsabilitat corporativa.

La imatge de la jornada, inspirada en el logotip dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU, ha estat elaborada per l'alumnat del Centre d'Educació Especial Escola Estela, un centre de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla concertat amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Els alumnes tenen edats compreses entre els 3 i els 21 anys i presenten alteració del desenvolupament psíquic i/o cognitiu.

La jornada, que ja compta amb un antecedent organitzat l'any 2019 per Ematsa, se celebrarà combinant el mode presencial i virtual, ja que es retransmetrà en streaming. Els assistents, doncs, podran escollir entre assistir-hi físicament o seguir la retransmissió per internet. Les inscripcions són limitades i gratuïtes i es poden fer ja a través d'aquest enllaç: www.tgnsostenible.cat.

Amb aquesta col·laboració a tres bandes, les entitats organitzadores han volgut reivindicar la importància de les aliances, protagonistes de l'ODS número 17. La seva voluntat és organitzar anualment aquest fòrum, compartir reflexions i iniciatives d'èxit i ajudar altres institucions i col·lectius del territori a situar els objectius de desenvolupament sostenible al centre de la seva pròpia agenda.