El Moll de Balears del Port de Tarragona acull per primera vegada dos creuers simultanis

En menys d'una setmana, la nova infraestructura ha rebut cinc creuers

Actualitzada 04/11/2021 a les 16:36

Aquest dijous, 4 de novembre, el nou Moll de Balears inaugurat el passat dia 29 d'octubre, acull per primera vegada dos creuers simultanis. Es tracta, per una banda, del creuer «Hebridean Sky» de la companyia Noble Caledonia procedent de Cagliari (Sardenya) i destinació a Palma de Mallorca. Per altra banda, el creuer «Seadrem I» de la companyia SeaDream Yacht Club procedent de Cotlliure (Catalunya Nord) i amb destinació Alacant. Són dos vaixells, de 90 i 104,81 metres d'eslora respectivament. La capacitat de «Heabridean Sky» és de 114 passatgers i la del Seadream és de 110, tot i que tenint en compte les mesures COVID-19 han vingut amb 68 i 36 passatgers a bord respectivament.

S'espera que divendres, 5 de novembre arribi un altre creuer al Moll de Balears, es tracta del «Seadream II» de la mateixa companyia SeaDream Yacht Club amb procedència Roses i destinació Barcelona, amb una capacitat de 110 passatgers però amb 66 turistes a bord.

El Moll de Balears és una nova i infraestructura que millora l'operativa especialitzada en l'arribada i sortida de creuers a Tarragona. El Port de Tarragona, amb aquesta infraestructura, vol potenciar i posar al mapa mundial la ciutat de Tarragona com a una ciutat atractiva per a les navilieres on els sector turístic pot trobar una oferta cultural i turística que li confereix un caràcter de destinació exclusiva. Els turistes poden descobrir la riquesa cultural de la regió on en tot moment, les tradicions mil·lenàries s'obren als visitants endinsant-los en un món nou i atractiu.

Temporada creuers

La temporada de creuers al Port Tarragona va començar el mes de setembre amb l'arribada del creuer «Bolette». Amb la seva presència es van trencar una sequera de 18 mesos sense creuers a Tarragona a causa de la pandèmia de COVID19. Una alarma sanitària que va obligar a aturar l'activitat creuerística a tot el món.

El Port de Tarragona ha estat preparat en tot moment, tant durant el 2020 com durant el 2021, per a la represa de l'activitat creurística des del punt de l'operativa i, també, des del punt de vista de la logística i de l'aplicació de les mesures sanitàries derivades de la pandèmia COVID19. Gràcies a tota aquesta tasca acomplerta, per aquest 2021 hi ha una previsió d'arribades de fins a vuit creuers, xifra que augmentarà progressivament durant el 2022. De moment, les reserves per al 2022 xifren el nombre de passatgers esperats en unes 60.000 persones i una trentena d'escales.

Porta d'entrada dels creueristes a la Costa Daurada

El Port de Tarragona està assolint i consolidant-se en el sector creuerístic per a nínxols que cerquen la diferenciació i exclusivitat en la destinació. Tarragona és una destinació excel·lent per ser inclosa als itineraris de creuers pel Mediterrani: gràcies al llegat arqueològic romà, la ciutat ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO.

L'objectiu prioritari és poder oferir un servei i qualitat òptima en les necessitats que tinguin les companyies de creuers, així com desenvolupar aquest projecte d'una forma sostenible i de cura amb l'entorn.