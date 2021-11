Tarragona reviurà la Guerra del Francès en les Jornades de divulgació històrica del 1800

El Patronat Muncipal de Turisme i Projecte Tarragona 1800 organitzen una vintena d'activitats a la Casa Canals que inclouran recreacions històriques i de la vida social de l'època

Conferències, tallers, recreacions històriques i un concert

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona i l'associació Projecte Tarragona 1800 organitzen del 19 al 21 de novembre les 9es Jornades de divulgació històrica Tarragona 1800, amb l'objectiu de divulgar un període decisiu per a la història de la ciutat: les primeres dècades del segle XIX. Les jornades compten amb la col·laboració del Museu d'Història de Tarragona, l'Associació Retrofuturista Nautilus, l'Associació Fusiliers-Chasseurs de Madrid i el Cos Històric dels Mossos d'Esquadra.Les jornades, que l'any passat es van suspendre a causa de la situació sanitària, se centraran en aquesta edició a difondre la vida quotidiana i la realitat social del període 1800-1815, una època marcada per la Guerra del Francès o Guerra de la Independència Espanyola, un conflicte bèl·lic entre Espanya i el Primer Imperi Francès que s'inicià el 1808 amb l'entrada de les tropes napoleòniques i que va acabar amb el retorn de Ferran VII d'Espanya al poder.L'objectiu de les Jornades de divulgació històrica Tarragona 1800 és difondre en clau didàctica i cultural la història de la Tarragona contemporània a cavall entre els segles XVIII i XIX i recrear la vida de la població tarragonina en totes les seves facetes: cultural, gastronòmica i de costums d'una època que va quedar truncada per la invasió napoleònica, amb el setge i l'assalt de la ciutat de Tarragona el 1811.Així ho ha explicat l'alcalde i president del Patronat de Turisme de Tarragona, Pau Ricomà, durant la presentació de les Jornades que s'ha fet a l'Espai Turisme. Ricomà ha destacat que «amb aquesta edició pretenem consolidar Tarragona com a ciutat especialitzada en la divulgació de la història» i ha afegit que aquest tipus d'esdeveniments també «serveixen d'aparador cultural de tota la cultura popular i tradicional heretada d'aquella època».Per aquest motiu, les jornades tenen lloc en un dels espais més emblemàtics de la ciutat, la Casa Canals, al carrer de Granada, que ofereix un ambient adient al moment històric que es recorda amb diferents espais que permeten allotjar conferències, recreacions o concerts de música de l'època. D'aquesta manera, les Jornades Tarragona 1800 són una ocasió ideal per donar a conèixer el potencial patrimonial de la Casa Canals, un habitatge noble d'època moderna i per aquest motiu, tant dissabte com diumenge la casa noble estarà oberta perquè els visitants hi puguin veure de prop tot el material de la recreació històrica.«Volem donar vida als edificis històrics, religiosos, públics, privats i militars de Tarragona i jornades com aquesta són una ocasió perfecta perquè la ciutadania de Tarragona i qui ens visita puguin conèixer espais de gran valor patrimonial com ho és la Casa Canals i, a més, gaudir d'una ambientació i recreació històrica d'una època crucial per Tarragona», ha reblat el president del PMTT.La programació, que s'ha fet pública aquest dimecres durant la presentació de les jornades a l'Espai Turisme, inclou conferències, tallers, un concert i recreacions històriques.Enguany, com a novetat, podrem conèixer el sistema de xifratge que s'utilitzava en l'època de Napoleó, amb la conferència «El Wi-Fi de Bonaparte. El sistema de telegrafía en tiempos de Napoleón», a càrrec de l'Asociación Fusiliers-Chasseurs de Madrid.Les jornades també serviran per conèixer aspectes de la realitat social de la Tarragona de principis del segle XIX. L'especialista en moda històrica Ana de la Cruz, de l'Associació Retrofuturista Nautilus, farà una retrospectiva del vestuari femení des de 1800 a 1815 tot repassant l'evolució de la moda de principis del segle XIX, al Saló de ball de la Casa Canals, mentre que l'Associació Fusiliers-Chasseurs de Madrid s'encarregarà d'ensenyar-nos com vestien els soldats de Napoleó.A més, en aquesta edició hi tindrà un paper especial el Cos Històric dels Mossos d'Esquadra, que explicarà quina va ser l'actuació del cos durant la Guerra del Francès.Els responsables del Projecte 1800 faran un taller de monedes de l'època, per poder veure i conèixer el valor de les monedes de finals del segle XVIII i primers del XIX, i també podrem conèixer com passaven el temps, entre batalles, els ciutadans de l'època, amb la conferència «Passatemps entre batalles. Els jocs de cartes a principis del segle XIX».Les reconstruccions històriques continuaran tenint un pes important en les jornades, amb Ida y vuelta, de Pepe Botella al Deseado, un diàleg de dos veterans de bàndols oposats, a càrrec del Projecte Tarragona 1800, que es farà al saló de Ball de la Casa Canals dissabte a les 13 hores. A la tarda del mateix dia, els jardins de la casa noble del carrer Granada acolliran una recreació d'una instrucció tàctica de la Guerra del Francès a càrrec de l'Asociación Fusiliers-Chasseurs de Madrid i el Projecte Tarragona 1800.La música serà l'encarregada de cloure la programació diumenge 21, amb el concert de pifres i tambors interpretant cançons de l'època, a les 13 hores al jardí de Casa Canals, un acte amb entrada gratuïta i reserva prèvia, limitada a l'aforament de l'espai.Totes les activitats són gratuïtes i amb limitació a l'aforament. A causa de la situació sanitària, s'haurà de fer reserva prèvia al web www.tarragonaturisme.cat o a infotgn1800@gmail.com i a l'interior de la Casa Canals caldrà portar la mascareta.Projecte Tarragona 1800 és una iniciativa de difusió cultural sobre la ciutat de Tarragona de finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Des del 2011 organitzen les Jornades Tarragona 1800 i altres activitats de difusió històrica.La programació es pot consultar a Jornades de Divulgació Històrica de la Tarragona de 1800 | Tarragona Turisme