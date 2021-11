Les noves tarifes per aparcar al carrer entraran en vigor el 15 de novembre

Els nous preus, aprovats al juliol, faran que la primera mitja hora sigui 55 cèntims més barata, mentre que a partir d'una hora s'encarirà un euro més

Actualitzada 02/11/2021 a les 22:35

Les noves tarifes de zona blava i verda de Tarragona entraran finalment en vigor el 15 de novembre. Aquesta és la data prevista per l'empresa municipal d'Aparcaments, tot i que en un principi la intenció era aplicar-la a partir del setembre. La mesura va ser aprovada per majoria simple pel ple de l'Ajuntament el passat juliol. La mesura no va generar consens i va aixecar escepticisme entre l'oposició, però només el PSC hi va votar en contra. Així, d'aquí a dues setmanes aparcar al carrer serà 55 cèntims més barat la primera mitja hora, mentre que a partir d'una hora d'estacionament el preu s'encarirà un euro. L'objectiu del consistori és fomentar la rotació de vehicles.

El retard de l'entrada en funcionament de les noves tarifes respecte a la previsió inicial es deu al fet que «s'han hagut de programar les màquines i fer tota una sèrie de canvis, a banda de l'adequació de la pàgina web», explicava Jordi Fortuny. El responsable d'Aparcaments i conseller de Serveis Generals de l'Ajuntament de Tarragona especificava que «s'ha esperat el moment de tenirtotes les qüestions tecnològiques preparades».

La primera mitja hora d'estacionament als carrers de Tarragona serà més de mig euro més barata, pel que la tarifa en aquesta franja es reduirà més de la meitat, fins a tan sols 20 cèntims. Actualment encara és de 75 cèntims. Pel que fa a la segona mitja hora, els preus es mantindran, ja que es continuarà pagant 1,15 euros en completar l'hora. L'altra cara de les noves tarifes de les zones blava i verda serà a partir de l'hora d'aparcament, ja que el preu s'incrementarà notòriament. Si fins ara dues hores d'estacionament als carrers de Tarragona –el màxim permès– costaven 3 euros, a partir d'ara el preu serà de 4 euros. A més, les noves tarifes contemplaran un augment progressiu dels preus per franges de minuts.

Per la seva banda, la zona taronja continuarà amb la mateixa tarifa. Aquesta és d'1 euro al dia complet –un màxim de 48 hores–, tot i que pels residents a la zona és de 40 cèntims, mateix preu pels residents de la zona verda. L'increment més gran, de 6 a 8 euros, es produirà envers l'anul·lació d'una multa per sobrepassar el temps permès.

Les noves tarifes persegueixen una major rotació de vehicles. D'aquesta manera, l'empresa Aparcaments Municipals vol evitar una saturació de les places d'aparcament de zona blava i verda i regular la creixent demanda. El consistori considera que les tarifes actuals, poc progressives, no incentiven prou a moure el vehicle de forma regular. L'horari de regulació de l'estacionament continuarà sent el mateix: de dilluns a dissabte –excepte festius–, de 9 h. a 14 h. i de 16 h. a 20 h.

«La primera mitja hora és molt més econòmica, l'impacte arriba a partir de la segona. La intenció és que hi hagi moviment de cotxes a la zona blava, que hi hagi molta rotació. En definitiva, que aquesta zona funcioni com a tal», raonava Fortuny. El president d'Aparcaments detallava que es vol «treure cotxes de la via pública si preveuen estar-hi molta estona». En aquest sentit, l'Ajuntament va acordar amb quatre pàrquings privats del centre la reducció de la tarifa diària dels 18 als 6 euros.