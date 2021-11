La vida també pot ser una festa

La Troupe acaba de publicar el seu primer treball, 'Festisme', un disc de música per ballar i celebrar la vida

El Festisme és un nou concepte, una manera d'entendre la vida que clama per l'alegria col·lectiva i l'alliberament de l'ànima a través de la música. Els pares d'aquest Joie de vivre musical són el col·lectiu de músics La Troupe, una banda formada per Núria Perich (bateria), Josep A. Molina (baix), Judit Domènech (guitarra i veus), Gregori Amengual (teclats i veus), Joana Gumí (acordió diatònic i veu) i Ernest Garrido (veu). Aquesta tardor La Troupe ha publicat finalment el seu primer treball, Festisme (LT Records), després d'haver-ne avançat tres cançons amb els seus corresponents videoclips.

Festisme és un disc vital, que convida a la festa, a l'amor i a sucar pa a la vida, però des d'una perspectiva realista, sense deixar de tocar de peus a terra. Inclou deu cançons d'estils tan aparentment allunyats com el vals, la cúmbia, la ranxera o el reggae, però que conflueixen en una mateixa sonoritat. «Volíem recuperar la idea del mestissatge de fa 25 o 30 anys, amb bandes com Dusminguet, Pomada o La carrau», explica Ernest Garrido, cantant de La Troupe.

El grup es defineix com un col·lectiu musical, perquè, detallen, la seva proposta va més enllà de la idea convencional dels grups de música. Així ho desgrana el mateix Ernest, qui assegura que no volen simplement «fer un disc i concerts», sinó que busquen defensar idees com el cooperativisme, l'autogestió o la sostenibilitat, i és per això que des de la seva gènesi La Troupe ha buscat col·laborar amb entitats o col·lectius afins.

A l'hora de definir la música que volien fer, tots els integrants del grup van estar d'acord que buscaven oferir «música per a tothom i que la pogués ballar tothom». Amb aquesta voluntat, La Troupe ja està treballant de cara als concerts de gira del disc, que previsiblement arrencaran la primavera del 2022. Garrido ja avisa que seran concerts «a lo grande», on la música, l'escenografia i la il·luminació estaran pensats al detall per tal que públic es deixi emportar pel ball, les emocions i el joc amb els músics. «La idea final», conclou Gregori Amengual, teclista de La Troupe, «és que la gent, a més de venir a veure el concert, vingui a viure'l amb nosaltres».