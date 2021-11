La UGT denuncia les «inspeccions» als treballadors de la neteja

La funció de control, negada per l'Ajuntament

El sindicat UGT denuncia la contractació «d'inspectors» que pressionen els treballadors del sector del sanejament urbà a la ciutat de Tarragona. Segons el sindicat es tracta d'una mesura «gairebé policial» que provoca que els treballadors del sector se sentin «a l'ull de l'huracà», segons el seu portaveu, Ángel Martín de Sande. Els treballadors demanen a l'ajuntament que «els diners que costen aquests inspectors es dediquin a altres coses», segons Martín.

L'Ajuntament, però, nega que la funció d'aquests «inspectors» sigui la del control dels treballadors de la neteja. En paraules del conseller de Serveis Generals, Jordi Fortuny, es tracta d'un equip d'educadors mediambientals que es dediquen a perseguir l'incivisme però que si veuen que no se segueixen els protocols marcats i es detecten incompliments, actuen en conseqüència, com correspon a un contracte valorat en més de 20 milions d'euros».

El sindicat, per altra banda, ha entregat en els darrers dies una carta a tots els partits municipals amb diverses propostes a tenir en compte, sempre segons el seu parer, en el plec de condicions de la licitació del proper contracte de la brossa, previst pel 2023.

Entre altres, la UGT reclama que no es retalli l'actual pressupost, no s'accepti ofertes econòmiques que rebaixin el 5% del cost inicial i es calcularà la massa salarial de la nova contractació segons el conveni i la seva projecció. Si el sindicat no rep una resposta afirmativa a les seves demandes abans de finals de novembre «ens veurem abocats a mobilitzar-nos», comenta Martín. Fortuny, per la seva part, es mostrava ahir sorprès que «mesos després de trencar negociacions amb l'UGT, que no volia la internalització del contracte», ara vulguin dir-hi la seva en la futura licitació del nou contracte.