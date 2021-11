La museïtzació de la ciutat a l'aire lliure haurà d'esperar a finals d'any

La renovació dels panells informatius i l'estrena d'una trentena s'havia de fer aquest setembre

Actualitzada 02/11/2021 a les 22:46

La museïtzació de Tarragona a l'aire lliure haurà d'esperar uns mesos més. El projecte per renovar els panells informatius ja existents als indrets més rellevants de la ciutat i la col·locació d'una trentena de nous tòtems ha patit un nou retard. En un primer moment, el passat mes de març, des de l'Ajuntament estimaven posar fil a l'agulla aquest estiu. Esgotats els terminis, la nova data es va fixar per al setembre. Els problemes burocràtics han suposat ara un nou endarreriment en l'execució d'aquesta actuació i el consistori espera que es puguin estrenar els primers abans d'acabar l'any o, fins i tot, a principis del vinent.

«Estem una mica encallats, però la intenció és poder mostrar alguna cosa enguany», afirmava Hermán Pinedo en declaracions a Diari Més. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona explicava que «la burocràcia és molt complexa i aquest fet ens està ralentitzant moltíssim». «Cada dia collo per solucionar aquest tema, la intenció és que es faci com més aviat millor», subratllava Pinedo. Així, en aquest moment el consistori encara es troba deixant a punt tota la documentació necessària per a «tenir uns informes del tot correctes que ens estalviïn problemes», deia el conseller de Patrimoni.

El projecte consta de tres fases. La primera, la d'enguany, té un pressupost de 100.000 euros i servirà, essencialment, per la substitució dels panells ja existents. «Aquest vermell horrible que tenim ara desapareixerà», avançava Pinedo. A més, els nous panells tindran un nou format i un nou disseny. Hi haurà tòtems grans, mitjans –amb fotos, mapes i explicacions traduïdes– i petits –dedicats a explicar els llocs «menys emblemàtics, però també importants». L'àrea de Patrimoni voldria 100.000 euros més pel 2022, fet que es presumeix com difícil tenint en compte els problemes de l'equip de govern per configurar els pressupostos de l'any vinent davant les negatives de l'oposició.

El projecte per consolidar Tarragona com un museu a l'aire lliure no només comprèn la renovació de panells, com els que hi ha al Passeig Arqueològic, al Circ o a l'Amfiteatre. Són una trentena de nous punts que Patrimoni té en compte. A la Part Baixa es volen ubicar a les termes de Sant Miquel. A l'Eixample, a la Font dels Lleons del carrer Eivissa o a les restes romanes d'una vila del segle I al Parc de Sant Rafael. També es vol arribar a Ponent, al Pont del Diable o a Llevant.