L'oposició en bloc rebutja en un ple tens la pujada de la taxa de la brossa i de l'IBI

L'equip de govern treballa ja en un «pla B» marcat per un exercici d'austeritat econòmica i de delimitació de prioritats

Actualitzada 02/11/2021 a les 20:05

Cap sorpresa en el ple extraordinari que l'Ajuntament de Tarragona va celebrar ahir amb dos únics punts del dia: la modificiació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa d'escombraries i l'ordenança reguladora de l'Impost de Béns Immobles. L'oposició en bloc va votar en contra de la pujada de la taxa i de l'impost, amb arguments similars però amb diferent beligerància. De fet, la tensió va marcar una sessió plenària plena de retrets.

El primer tinent d'alcalde i conseller de Serveis Generals, Jordi Fortuny, va voler convèncer tots els grups municipals de la importància d'apujar la taxa d'escombraries esgrimint arguments com el de la revalorització del preu de la incineració de residus pel 2022, l'increment d'un 8% del cànon de la brossa i l'increment de la mancomunitat dels costos d'explotació, tenint en compte que el que es recapta ara és «només el 70% del cost d'un contracte desfasat i car que hem heredat», en referència a l'actual contracte de la brossa la concessió del qual finalitza el 2023. Per tot això, des del govern municipal es proposava un increment del 5% de la taxa.

Pel que fa a l'IBI, Fortuny va fer referència al «nou cicle econòmic que s'ha posat de manifest aquest estiu amb la pujada de la inflació en un 5,5%» així com a altres ingressos que ara ja no es cobraran, com els «500.000 euros de l'IBI de l'AP-7» i la minva constant de la recaptació dels impostos lligats a la Canonja. «Dels 10 milions de la química que patim i que no gaudim hem passat als 1,8 milions i baixarem fins a zero milions l'any 2026», deia Fortuny. Tot això sumat al que es deixarà d'ingressar per la plusvàlua. En aquest context econòmic «hem d'actualitzar les ordenances» i l'IBI «és un impost que grava la propietat, no els serveis», argumentava.

Romanent i plusvàlua

Les raons exposades per Fortuny no van convèncer cap partit de l'oposició ni els consellers no inscrits. El PSC centrava la seva negativa a la modificació de les ordenances a debat amb la seva relació amb «l'increment dels preus del lloguer» , segons comentava la portaveu Sandra Ramos. Aquesta es preguntava «per què no parlen de contenció de despesa?» i donava pressa a l'actual equip de govern a treballar en la licitació del contracte de la brossa abans del 2023.

Per la seva banda, En Comú Podem, de la mà de la seva portaveu, Carla Aguilar, es mostrava d'acord amb els socialistes sobre que el discurs de l'equip de govern «suposa un missatge de desconfiança a la ciutadania» i explicava el sentit negatiu del seu vot perquè les dues ordenances a modificar afecten «impostos amb efectes regressius, no afecten als que més tenen». Aguilar anava més enllà i proposava confiar en que «el govern de l'Estat retornarà el que es perdrà amb la plusvàlua» i demanava «l'ús del romanent un cop estigui disponible l'any vinent» i que l'equip de govern «s'estalviï els diners en altres despeses que no tenen el consens de la ciutadania com la Plataforma del Miracle».

A banda, tant els dos regidors de Ciutadans com el PP i els no adscrits Sonia Orts i José Luis Calderón, van basar les seves intervencions en la «sentència de mort» que suposa la pujada d'impostos per a les famílies i comerciants, en paraules de la portaveu de ciutadans, Lorena de la Fuente.

La ruleta rusa de l'Estat

Els partits de l'equip de govern van intentar defensar la postura de Fortuny sense èxit. Xavier Puig, conseller de Territori i portaveu d'ERC va demanar a l'oposició que «siguin capaços de deixar els carnets a banda i ser només regidors de la ciutat», mentre que recordava que d'aquests ingressos depenia un pressupost que havia de ser «ambiciós» alhora que sense pressupost, «no obtindrem crèdit per a fer millores ni per a poder participar en la carrera pels fons Next Generation».

Hermán Pinedo, conseller de Patrimoni, va descriure una situació econòmica agònica de l'ajuntament: «Només ens queden 800.000 euros per a despeses corrents, aquelles no compromeses, és a dir, els diners per a subvencions, joventut, actes culturals, per a centres cívics, conservació del Patrimoni, festes». Alhora, es demanava «quan arribarà la solució de l'Estat respecte la plusvàlua?» i també assegurava que «deixar el pressupost a la ruleta rusa de l'Estat és una jugada molt arriscada». Per la seva banda, la CUP, va defensar que la pujada d'impostos «és un recurs de les esquerres» per fer front als «tres milions de dèficit que hem heretat de l'anterior mandat», explicava la portaveu Inés Solé. Solé destacava que l'increment de la taxa de la brossa «només suposava un sobrecost d'entre 29 i 68 cèntims al mes per a les llars tarragonines».

Retrets i pujades de to

El portaveu de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, va protagonitzar els moments més tensos amb l'oposició, en un ple que va mantenir una certa calma enrarida fins a les últimes intervencions. Nadal es mostrava «sorprés» davant les intervencions perquè «tot el que hem dit al ple, s'ha explicat anteriorment en les comissions, on els tècnics han sigut molt clars respecte a l'ús del romanent». El conseller de Junts, apuntava directament el socialista Josep Fèlix Ballesteros de l'actual situació: «És responsabilitat seva», deia. Acusació a la que Ballesteros va respondre: «Senyor Nadal, vigili quan parli d'herència; punt». Nadal també va tenir paraules per a l'exconseller d'hisenda socialista, Pau Pérez: «Vosté hauria incrementat els impostos sense dubte». «Han olorat sang i s'hi han abocat», deia.

Aquest no va ser l'únic enfrontament directe del ple. Eva Miguel Gascón, consellera de Medi Ambient i Habitatge, va acusar En Comú podem de tenir un posicionament amb «manca d'arguments sòlids» i va acusar al PSC de «posar la catifa vermella per a l'entrada de l'extrema dreta a l'ajuntament» en comptes «d'intentar pal·liar i la situació».