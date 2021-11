L'Ajuntament ha adjudicat les obres de la coberta per mig milió d'euros

Dos anys després del primer intent de licitació fallit, una empresa ha aconseguit el contracte

Actualitzada 02/11/2021 a les 20:47

L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat el contracte de les obres de la coberta del Palau Municipal per mig milió d'euros. Es tracta d'un concurs que ja es va obrir en el passat mes d'agost del 2019, però que en aquell moment va quedar desert. Va ser el passat mes de juny quan el consistori va tornar a anunciar l'obertura del concurs públic i ara, gairebé dos anys i mig després, ja s'ha pogut comunicar la seva adjudicació.

Les obres han estat assignades amb un pressupost de 505.721,21 euros –amb IVA inclòs– a l'empresa tarragonina P + A Arquitectes, la qual també ha estat l'encarregada d'altres projectes a la ciutat, com ara la construcció de l'edifici de la Policia Portuària o la rehabilitació de la seu Institucional de l'Autoritat Portuària.

En les obres de rehabilitació de la coberta de l'Ajuntament està previst que es reformi la sala d'actes, la sala del Rellotge, el saló de plens i la sala dels Tarragonins Il·lustres, a més de les escultures que es troben a la part superior del sostre. De fet, tal com va publicar Diari Més, el desembre de 2020, també arran de l'informe de 2019, l'Ajuntament es va veure obligat a col·locar una xarxa de protecció a la cornisa superior de l'edifici davant el perill de despreniment d'alguns dels elements que la conformen, precisament pel retard en les obres, i del qual ja s'havia advertit el 2019.

Culpa d'una plaga de tèrmits

Aquest mal estat estructural de la coberta de l'Ajuntament és a causa, en gran part, de la plaga de tèrmits que des de fa anys pateixen les dependències municipals. L'octubre de l'any 2017, una inspecció va posar de manifest el mal estat de les bigues de fusta que sostenen el sostre, indicant a l'informe posterior que era tan greu la degradació que aquests elements constructius havien arribat a perdre el 80% de resistència provocant que deixessin de prestar la seva funció estructural. Aquest fet que representa un veritable perill d'ensorrament de la coberta de l'edifici del número 1 de la plaça de la Font.

Es tracta d'un concurs que ja es va obrir per primera vegada durant el passat mes d'agost de l'any 2019. En aquell moment es va presentar una primera licitació d'urgència per arranjar els sostres dels diferents espais de l'edifici i dels bustos dels personatges il·lustres, ja que l'informe tècnic va alertar del mal estat en què es trobaven. Malgrat això, en aquell moment la licitació va quedar deserta i no es va tornar a engegar fins aquest passat estiu.