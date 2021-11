Els llums de Nadal de Tarragona s'encendran el pròxim 26 de novembre

En total, són 1.201 motius en 82 carrers

Actualitzada 02/11/2021 a les 20:26

L'encesa dels llums de Nadal a Tarragona tindrà lloc aquest 2021 el pròxim divendres 26 de novembre. L'Ajuntament ha programat l'inici de la il·luminació en paral·lel a la Fira de l'Oli i a la campanya comercial del Black Friday. Com a principal reclam d'enguany, l'encesa tornarà a ser presencial, fet que no va ser possible l'any passat, a causa de la covid-19. Des de la setmana passada ja es poden veure els llums en alguns punts de la ciutat, com el carrer Comte de Rius, un dels més comercials de la ciutat. De moment, ja se n'han col·locat al voltant d'un 20%. En total, són 1.201 motius nadalencs en forma de llum que es reparteixen al llarg de 82 carrers de la ciutat.

A la Part Alta i voltants, els carrers amb enllumenat nadalenc seran els de Merceria, Major, Baixada de la Misericòrdia, Portalet, plaça de la Font, Sant Fructuós, Cós del Bou, Rambla Vella, avinguda de Catalunya, Rovira i Virgili i avinguda de Maria Cristina. Al centre hi haurà llums als carrers de Sant Agustí, August, Compte de Rius, Méndez Núñez, Verdaguer, Rambla Nova, Font del Centenari, Ponts d'Icart, Sant Francesc, plaça Imperial Tàrraco, Canyelles, Governador González, Reding, Cervantes, Lleida, Fortuny, Soler, Ramón y Cajal, Colom, Gasòmetre, Apodaca, plaça de Ponent, avinguda Prat de la Riba, Pere Martell, Reial, Sevilla i Mallorca.

A Torreforta n'hi haurà a la zona del mercat. A Bonavista es col·locaran llums a la plaça de la Constitució i als carrers Vint-i-u, Vint-i-dos, Vint-i-set i Vint-i-vuit. A Campclar s'instal·laran a la rotonda de la Rambla de Ponent i a la mateixa Rambla. Per la seva banda, a la Granja s'il·luminaran la rotonda i els carrers de Sant Benilde amb Balears, Gran Canària amb Balears, Mas de les Garses i Eixample amb el Pilar. També hi haurà llums a la Rambla de Sant Pere i Sant Pau, a la rotonda de la Móra, a la rotonda de Boscos, a l'avinguda de Sant Salvador i al barri de Riu Clar i Icomar.

No hi ha un pressupost específic per a la instal·lació dels llums de Nadal als carrers de Tarragona, sinó que això s'inclou dins l'actual contracte d'enllumenat, de tres anys, per valor de 6,6 milions d'euros.