Demanen set anys de presó per a un grup de traficants d'haixix

Els acusats volien fer arribar droga per valor de més de 125.000 euros a França en un vehicle

Actualitzada 03/11/2021 a les 20:56

La fiscalia de Tarragona demana set anys de presó per als set membres d'un grup criminal dedicat al tràfic d'estupefaents a Tarragona. El proper dia 10 es plantejaran les qüestions prèvies del judici contra els acusats a l'Audiència de Tarragona, als que se'ls imputa un delicte contra la salut pública, un delicte d'organització criminal i un de robatori amb violència, entre altres.

Els set membres de la banda estan acusats de traficar de forma continuada amb haixix. El judici arriba amb retard, ja que els fets que se'ls imputa es remunten al març de l'any 2011.

Segons es desprèn de l'escrit d'acusació de la fiscalia, el líder de la banda, M.G, va contactar amb un altre individu perquè li fes d'intermediari amb dos homes procedents de França a qui volien vendre tres fardells de haixix per un preu de 40.000 euros.

Per poder assegurar-se un viatge sense sospita fins a França, el 21 de març, van decidir robar unes matrícules d'un cotxe francès aparcat a Salou i, mentrestant, un altre membre de la banda s'encarregava de robar un vehicle per poder posar aquestes matrícules. L'individu, M.B, en comptes de robar un vehicle aparcat, es va introduir en un vehicle que s'esperava en un semàfor a la Pineda i tot esgrimint unes tisores, va amenaçar la conductora del cotxe, arribant a ferir-la de forma lleu i, finalment, empenyent-la fins que la va fer fora del vehicle.

Un cop tenien el vehicle amb el que farien el viatge i les matrícules per a simular la seva procedència, tots els integrants de la banda van quedar al barri d'Icomar de Tarragona per acabar d'ultimar els detalls de l'intercanvi amb els francesos, que s'havia de dur a terme a Reus.

Tots junts van anar a aquesta ciutat en diferents cotxes: uns en direcció a la depuradora per a fer el canvi de matrícules en el cotxe robat a la Pineda, els altres fins a un punt de reunió on tenien la droga. Quan va arribar tots al lloc acordat, van introduir la droga al cotxe de la Pineda i el van deixar aparcat en un carrer de Reus per a que els francesos poguessin agafar-lo un cop pagada la droga. Just en aparcar el vehicle, la major part dels membres de la banda van ser interceptats per la Guàrdia Civil.

Els agents van trobar tres fardells d'haixix, de trenta quilos de pes cadascun, valorats en més de 125.000 euros. Altres membres de la banda van ser detinguts al Vendrell quan emprenien la fugida.