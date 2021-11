Convocada a Tarragona una manifestació contra l'augment del preu de la llum

Està convocada per l'Aliança contra la Pobresa Energètica i el Sindicat d'Habitatge de Tarragona i compta amb més de quaranta entitats i col·lectius adherits

Actualitzada 03/11/2021 a les 12:35

El dissabte vinent, 6 de novembre, a les sis de la tarda, començant a la Imperial Tàrraco, l'Aliança contra la Pobresa Energètica del Camp de Tarragona i el Sindicat d'Habitatge de Tarragona han convocat una manifestació contra la pujada del preu de la llum i d'altres subministraments bàsics sota el lema 'Aturem l'estafa de la llum'.L'objectiu de la mobilització és denunciar que la factura de la llum ha augmentat un 44% durant l'últim any en un context de crisi i de deterioració de les condicions de vida. A més, els convocants alerten que aquesta conjuntura es veurà empitjorada pel fet que, durant els mesos més freds, el consum energètic hauria d'augmentar un 20%.Els organitzadors assenyalen les empreses subministradores com a les culpables de la situació d'exclusió social «severa» en què es troben 6 milions de persones a l'Estat espanyol, 2 milions més que abans de la covid-19, i acusen tant el govern espanyol com la Generalitat de cedir davant l'oligopoli energètic. En aquest sentit, denuncien que «les mesures proposades per pal·liar la pobresa energètica i d'habitatge són insuficients» i demanen «mesures urgents que garanteixin un accés universal als subministraments i, en definitiva, a una vida digna que no depengui del benefici econòmic de les empreses».La manifestació s'iniciarà el dia 6 de novembre a les sis de la tarda simultàniament a Tarragona, a la Plaça Imperial Tàrraco, i a Barcelona, a la Plaça Universitat. Actualment, a Tarragona la convocatòria ja compta amb més de quaranta entitats i col·lectius adherits.