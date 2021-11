Imatge d'arxiu d'una colònia de gats ferals a la Part Alta.

L'empresa Can&Cat s'endú el concurs amb un contracte de 15.000 euros

Actualitzada 02/11/2021 a les 21:14

L'empresa Can&Cat Veterinaris serà la responsable del nou servei veterinari municipal per regularitzar i esterilitzar les colònies de gats ferals de la ciutat. L'Ajuntament de Tarragona va adjudicar-ho ahir per un valor de 15.000 euros amb IVA inclòs. Aquesta empresa, que va ser l'única que es va presentar al concurs públic, prestarà el servei de nova creació durant un any. A banda de l'esterilització, es faran desparasitacions, marcatges, petites cures o recuperacions postoperatòries.

«En el camí del benestar animal, l'esterilització de les colònies de gats ferals potser és el més urgent, encara que no el més important», explicava Elvira Vidal, consellera de Benestar Animal, en declaracions a Diari Més a mitjan octubre, quan es va licitar el servei. Actualment no es coneix quants d'aquests animals hi ha a Tarragona. Són voluntaris qui s'encarregaran de capturar els gats, mentre que els veterinaris els esterilitzaran. Posteriorment seran retornats a les colònies. Quant a la convivència entre gats i patrimoni, Vidal animava a «valorar el maridatge». En aquest sentit, Vidal posava d'exemple Roma: «Està molt ben cuidat, inclús amb llocs d'observació de colònies».

Així, Vidal proposava instal·lar «sorrals que passin desapercebuts» especialment en indrets de la Part Alta on, actualment, ja s'hi ubiquen colònies. «Els gats són molt nets. Tapen, oloren i tornen a tapar», deia Vidal, que en referència als possibles danys al patrimoni apuntava que «també el fan malbé l'aire, la pluja o les pintades».