Tarragona torna a instal·lar aparells sonors per espantar els estornells de la ciutat

S'han activat els aparells de la Tabacalera, pàrquing Torres Jordi, Plaça dels Infants, poliesportiu el Serrallo i Plaça dels Carros

Actualitzada 02/11/2021 a les 12:08

Un any més s'han tornat a instal·lar i activar els aparells sonors per espantar els estornells de la ciutat i s'ha fet en els següents punts: Tabacalera, pàrquing Torres Jordi, Plaça dels Infants, poliesportiu el Serrallo i Plaça dels Carros. S'activaran a les 19.05 i funcionaran fins a les 19.30 hores en seqüències de 5 minuts cadascuna.Així mateix en els propers dies s'anirà controlant el moviment dels estornells i s'activaran nous punts susceptibles o se'n reprendran d'altres anys, com l'emissor de la Rambla Nova.