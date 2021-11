La petició de subvencions serà més fàcil per a les entitats veïnals de Tarragona

L'Ajuntament recull el reclam de federacions i associacions i vol fer-lo factible de cara a l'any vinent

Actualitzada 01/11/2021 a les 20:20

Simplificar el procés que segueixen les entitats veïnals per demanar les subvencions. Aquesta és la voluntat de l'Ajuntament de Tarragona. Les federacions i associacions de veïns de la ciutat han traslladat darrerament aquesta reivindicació al consistori, que veu amb bons ulls modificar alguns dels tràmits per fer-los més accessibles a les entitats. La voluntat és que aquest nou procediment pugui entrar en funcionament de cara a la línia de subvencions del pròxim curs, el 2022, però, en cas de no ser així, aquesta podria ser una realitat ja el 2023. El nou procés hauria de ser aprovat pel ple de l'Ajuntament de Tarragona i la idea és que pugui dur-se a terme en alguna de les sessions abans d'acabar l'any.

«Les federacions i les associacions de veïns ens han transmès que tenien problemes a l'hora de justificar les subvencions i ens han demanat fer-ho més fàcil. Ho veiem bé i ho hem de facilitar tant com puguem», explicava Mary López en declaracions a Diari Més. La consellera de Relació amb les Entitats indicava que la intenció del govern és fer el canvi «de cara a l'any vinent, si tenim prou temps». Això, però, dependrà principalment de dos factors. En primer lloc, l'agilitat administrativa de l'Ajuntament. En segon lloc i, especialment, l'evolució les pròximes setmanes de les arques municipals. La setmana passada el govern va explicar que els pressupostos de l'any vinent es veurien enormement afectats per l'anul·lació de l'impost de la plusvàlua per part del Tribunal Constitucional, que posaria en risc partides de no obligat pagament, com podrien ser, precisament, les subvencions a entitats. Enguany, el pressupost era de 200.000 euros. «Si no arriben enguany, serien pel 2023, ja que el que prima és que les entitats puguin rebre la subvenció a principis d'any».

La primera de les mesures proposades per federacions i associacions de veïns i vista amb bons ulls per l'Ajuntament és la reducció de les línies de subvenció. Fins ara n'hi havia quatre i pròximament podrien ser només tres. La línia 2 i la 3 serien unificades. La 2 fa referència actualment a les despeses corresponents als projectes i activitats lúdiques, esportives, culturals i festives. Per la seva banda, la línia 3 correspon a les activitats d'assessorament, atenció als veïns, formació, informació i promoció de l'entitat. «A l'hora de sol·licitar i justificar la subvenció seria més fàcil, ja que si, en una línia hi ha més despesa i en una altra menys, quedaria compensat», detallava López. Malgrat aquestes modificacions, la línia 1 –manteniment i funcionament del local social– i la 4 –activitats i projectes de suport, assessorament i promoció de l'associacionisme, específica només per a les federacions– no patirien cap canvi.

L'altra de les mesures que es volen introduir és la reducció del 25% al 6% de retenció de la subvenció quan les entitats han mostrat dificultats econòmiques o administratives. «Si tenen el reintegrament pendent ni poden cobrar tota la subvenció», apuntava López. Són causa de reintegrament, entre d'altres, l'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient, el no inici o execució parcial de l'activitat subvencionada.

«La nova consellera mostra predisposició per tenir unes bases més fàcils i assequibles. Som gent treballadora, ho fem al temps lliure i ens costa», explicava Alfonso López, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona.