La conselleria de Comerç de Tarragona estudia nous espais de la ciutat per dinamitzar

Després del primer cap de setmana dels Bons Comerç, Dídac Nadal posa sobre la taula Cronista Sessé, la Part Baixa, Torreforta o la Granja

Actualitzada 01/11/2021 a les 20:14

Tarragona continuarà tenint activitats de dinamització al carrer els pròxims mesos. Aquest és l'objectiu de la conselleria de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona. Després de l'exitós primer cap de setmana dels Bons Comerç, amb un seguit d'actes i espais d'oci repartits arreu de la ciutat, el consistori posa sobre la taula la dinamització d'altres indrets per acabar beneficiant el seu comerç. Les propostes que es valoren pretenen allunyar-se de l'eix de la Rambla Nova i posar el focus en zones amb un teixit comercial fort, però amb menys freqüència de pas per part de vianants i clients. La plaça del Cronista Sessé, la Part Baixa, Torreforta, la Granja, el carrer Gasòmetre o l'Arrabassada podrien gaudir aviat d'activitats.

«Ara ja sabem que podem tallar els carrers i que a ningú no li agafa res. Si delimitem espais més petits, donem protagonisme a les entitats de la ciutat, fem un vermut, ens ho passem bé, tanquem els carrers per la família, està molt bé», explicava Dídac Nadal en declaracions a Diari Més. El conseller de Comerç detallava que l'Ajuntament vol «delimitar els eixos comercials i identificar els de tota la vida que no tenen tant ressò». En aquest sentit, «la conselleria no només ha d'arribar a la Rambla», sentenciava Nadal. El regidor de Junts per Tarragona avançava que «queden molts llocs de la ciutat per cridar la gent a moure's caminant».

«Cada cap de setmana fins a després de Reis hi haurà alguna cosa. La intenció és no parar, que sigui semblant al que hem vist», deia Nadal, que apuntava cap a fires «a tots els barris de la ciutat», exposicions o actuacions comercials. Així, són diversos els espais que se'n podrien veure beneficiats. «Si ha funcionat en un àmbit gran, amb la gent contenta, ho farà als més petits», afegia. «La plaça del Cronista Sessé és un eix comercial molt curiós i amb molt sentiment de barri i comercial. Per què no tancar-lo tot un dia només per a vianants? Els veïns van al·lucinar amb la vida que havia retornat al centre», indicava Nadal sobre les activitats dels Bons Comerç. Les pròximes setmanes, pels volts del Black Friday, la conselleria de Comerç portarà activitats de dinamització a Torreforta i a la Granja.

Un altre dels espais que va sortir reforçat de les activitats dels Bons Comerç de fa 10 dies va ser la plaça dels Carros. «Botiguers del mercat de la pagesia em van dir que no havien venut mai tant en mig any i tan sols hi vam portar dos gegants», assenyala Nadal, que proposava en un futur «tancar la Part Baixa pels extrems i agafar la plaça dels Infants com a centre». El carrer Gasòmetre és un dels altres indrets que figuren a la llista de la conselleria, però des de Comerç reconeixen que, en ser una via d'un únic carril de circulació, «hi ha dos o tres pàrquings comunitaris i tallar-lo tot un dia potser és massa». L'Arrabassada, «un lloc molt jove i tan familiar», també està en el punt de mira.

Les últimes setmanes la conselleria de Comerç ha comptat amb la complicitat de les entitats culturals de la ciutat per dinamitzar els carrers. «T'ho agraeixen i no ens costa res. Les entitats volen sortir. Tarragona necessitava un impacte fort», recalcava Nadal.