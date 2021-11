L'hospital sociosanitari Francolí estrena una unitat geriàtrica per atendre la demència precoç

Les instal·lacions compten amb 12 llits i una sala d'estar en un àrea sectoritzada

Actualitzada 02/11/2021 a les 14:21

L'hospital sociosanitari Francolí de Tarragona ha estrenat una Unitat de mitja estada de Psicogeriatria (UMEP) per atendre la demència precoç sota una atenció multidisciplinària, segons informa l'Institut Català de la Salut (ICS).Les instal·lacions compten amb 12 llits i una sala d'estar en un àrea sectoritzada amb accés restringit per crear un espai segur i tranquil als usuaris.Aquesta UMEP atén, d'una banda, els menors de 65 anys amb demència precoç que necessiten una assistència específica les 24 hores del dia i, per l'altra, generalment els més grans d'aquesta edat que pateixen Alzheimer i altres demències de tipus crònic.Disposa d'una metgessa especialista en geriatria i psicogeriatria, una infermera especialista en geriatria i tècnica de cures; un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, neuropsicòleg, un neuròleg i una psiquiatra de suport.L'estada mitjana dels pacients a la Unitat és d'entre 30 i 45 dies i, una vegada s'ha aconseguit el diagnòstic i el control dels símptomes, es fa la reinserció del pacient al seu entorn habitual.Aquesta nova unitat s'emmarca en el Pla director sociosanitari d'atenció a les demències i complementa un altre servei que també s'ha engegat recentment, l'Equip d'atenció integrada ambulatòria (EAIA) de trastorns cognitius.