Els paradistes del Mercat Medieval de Tarragona fan un balanç positiu tot i les presses

De la seixantena de parades anuals només una vintena van ser a temps de muntar un cop confirmada la celebració de la fira

Actualitzada 01/11/2021 a les 20:32

El Mercat Medieval de Tarragona va tancar ahir amb un bon balanç de visitants i compradors tot i els problemes burocràtics inicials que van impedir que se celebrés amb el nombre de parades previstes per aquesta edició. Només una vintena de paradistes van poder muntar cuitacorrents les seves parades un cop van saber que sí que se feia l'edició d'enguany. Cal recordar que la celebració del Mercat s'havia anunciat feia setmanes, però que a principis de la setmana passada es va suspendre per problemes burocràtics. Un dia abans de l'inici del mercat es va anunciar que finalment es realitzaria.

Els habituals compradors d'aquests tipus de fires d'artesania i passejants que van aprofitar el bon temps de gairebé tot el cap de setmana van omplir el Pla de la Seu i el carrer de les Coques, on es van situar les poques parades d'enguany. Les parades de productes alimentaris artesanals, les joies artesanes i begudes van ser les més demandades.

La major part dels paradistes tenien sentiments enfrontats respecte a l'edició d'enguany: mentre que destacaven la bona acollida per part del públic, lamentaven una organització caòtica, amb presses. Un d'ells, Manuel, del forn de pa La Reira, comentava, mentre elaborava rosquilles, que «després dels problemes amb les llicències, els tarragonins han respost molt bé, tot i que molts no sabien si podríem muntar el mercat o no». «És evident que hi ha menys gent que a altres edicions, però tenint en compte les circumstàncies estem contents», explicava en Manuel que afegia que «portàvem gairebé dos anys sense treballar i ens hem de conformar amb el que hem tingut, que no és poc».

Esforç de darrera hora

Una altra de les paradistes, Liz Carranza de Can Gaburra, destacava «l'esforç més gran que hem hagut de fer per tal de poder muntar la parada a temps», ja que «com que no s'havia d'organitzar el mercat, ens havíem buscat la vida i ens havíem compromès amb altres emplaçaments». Amb tot, «hem pogut portar la major part dels nostres productes i estem prou contents amb l'acollida dels tarragonins».

Per la seva banda Enrique Terra, paradista de joies artesanes que fa més de 30 anys que ven a diferents mercats de la ciutat i que no es perd una edició del Mercat Medieval, lamentava «l'excessiva burocratització que va provocar que més de la meitat dels paradistes que venen cada any ja estiguessin compromesos per altres fires». Malgrat això, Terra feia un bon balanç del Mercat perquè «el públic ha acompanyat tot i que en algun moment el vent ens ho ha posat difícil». «En l'aspecte econòmic no ha anat com altres anys, és clar, però tampoc podem dir que ha anat malament ja que com que érem menys parades, hi havia més a repartir entre nosaltres», deia.