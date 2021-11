El Port Esportiu de Tarragona demolirà la meitat dels locals per construir un pàrquing

El nou projecte s'ha aprovat després de conèixer la renovació de la concessió al Club Nàutic per 12 anys més

Actualitzada 01/11/2021 a les 19:48

El Club Nàutic SA renova per 12 anys més la seva concessió amb el Port Esportiu, permetent d'aquesta manera la continuïtat del Reial Club Nàutic a les instal·lacions tarragonines. Amb aquesta renovació arriba un gran projecte amb molts canvis a la vista per al Port Esportiu, entre els quals es troba l'enderrocament de 21 locals dels 49 que hi ha.

En aquest projecte s'hi han pressupostat 4,5 milions d'euros per a fer-hi diverses reformes, entre les quals hi ha una important redistribució d'espais, a més d'una disminució del nombre de locals que quedaran oberts. Es preveu que tots aquests canvis es finalitzin l'any 2025, passant per tres fases de treball diferents.

La primera fase contempla canvis i millores pel que fa a la seguretat de les instal·lacions, com ara afegint més amarratges, o bé renovant algunes infraestructures de l'electricitat.

Pel que fa a la segona fase es té previst que es desenvolupi en dos terminis diferents: un abans i un altre després de l'any 2024. Aquest repartiment es deu a la finalització de les concessions dels locals, ja que serà a partir de llavors quan el Club Nàutic hi podrà actuar i començar amb les seves obres. En els primers mesos de treball, es tirarà endavant amb el canvi de lloc de la gasolinera, i del parador de rem i piragüisme. Aquests elements passaran a estar a l'entrada de la marina, un per qüestions de seguretat i els altres per a aconseguir més espai, respectivament.

Amb aquestes variacions, el Port aprofitarà per assolir un objectiu que ja fa temps que la Direcció es va marcar, i és desvincular-se de l'oci nocturn. Segons explica Andrea Mazzanti, presidenta del Reial Club Nàutic, en declaracions al Diari Més, «és una etapa que volem deixar de banda, volem començar a atraure un nou tipus de públic». Actualment al Port només hi queden dos negocis actius que estiguin relacionats amb l'oci nocturn, i els quals Mazzanti assegura que «no són conflictius», però que «ja estan avisats que no se'ls renovarà la concessió a partir del 2024».

La voluntat a partir d'ara, segons la presidenta, és que «la gent vegi el Port com un espai on poder anar a prendre alguna cosa amb amics, dinar amb la família, fins i tot fer unes copes al vespre, però acabar ja amb l'etapa de les discoteques».

En l'última part de la segona etapa i la tercera fase de les reformes serà quan es duran a terme els canvis més notoris en tot el Port. En total, desapareixeran 21 locals dels 49 que hi ha actualment, i només quedaran 28 establiments dempeus. Aquesta acció es realitzarà per a ampliar l'aparcament amb el qual ja compta el Club ara mateix. «És un espai que necessitem i, per això, ho construirem al costat del pàrquing públic que ja hi ha, però encara no sabem com el gestionarem –públic, privat...–. L'únic que sabem del tot cert és que els socis del Club tindran prioritat», explicava la presidenta del Reial Club Nàutic en declaracions al Diari Més. A més, i aprofitant l'enderrocament, també s'ampliaran les pistes de pàdel de les quals disposa el Club de tres a quatre. «Per a poder jugar en campionats se'ns demana que disposem de quatre pistes on jugar. Ara mateix ja estem competint amb només tres pistes, però amb el compromís que construirem aquesta quarta», declarava Mazzanti. Aquesta construcció no arribarà fins a l'any que finalitzin les concessions, però mentrestant sí que aprofitaran per a reformar les tres pistes restants.

Acaben les concessions

Actualment, només 22 locals dels 49 que hi ha al Port Esportiu estan oberts i amb activitat. «A partir del mes de març de l'any 2024 acabaran totes les concessions i els locals passaran tots a ser de lloguer», explicava Mazzanti sobre la solució que havien trobat a la problemàtica dels locals buits al Port. «Ens hem trobat que els locals que estan ocupats, però sense activitat pertanyen a persones que han tancat el negoci o bé que l'empresa va fer fallida i ara aquests locals estan en mans de bancs.

Quan acabin les concessions, tornaran a ser nostres i, amb aquest canvi de gestió, esperem que no torni a passar». Amb aquest nou model de funcionament, Mazzanti afegia que «volem adaptar-nos a les opcions i necessitats de cada empresa, facilitant que es vulguin quedar a les nostres instal·lacions».D'aquesta manera, el Club Nàutic tarragoní tindrà també més facilitats per escollir els models de negoci que acullen, i deixar de banda l'oci nocturn, tal com desitgen. «Volem rebre a escoles nàutiques, de busseig... Tot el que estigui relacionat amb el mar, a banda de locals de restauració». Mazzanti assegura que ara ja hi ha tres locals en procés d'obertura i que segurament, després de les reformes, la demanda d'espais augmenti.