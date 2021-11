El ple de Tarragona no aprova la pujada d'impostos que proposava l'equip de govern

L'oposició ha votat en contra de l'increment de la taxa de les escombraries del 5% i de l'IBI del 3,9%

Actualitzada 02/11/2021 a les 12:30

El ple de l'Ajuntament de Tarragona no ha aprovat la pujada d'impostos que proposava l'equip de govern. Tota l'oposició ha votat en contra de l'increment de la taxa de les escombraries del 5% i de l'IBI del 3,9%. Segons el govern municipal, això suposarà que el consistori no ingressi 2,6 milions d'euros i que de cara l'any que ve només tindrà 800.000 euros per despesa corrent, a causa d'una caiguda dels ingressos d'uns 11 MEUR. El conseller de Serveis Centrals, Jordi Fortuny, ha defensat que els dos impostos que es volen incrementar «graven la propietat, no a tota la ciutadania». Els grups de l'oposició han denunciat mala gestió i han afirmat que «no és moment» de demanar esforços econòmics a la població.