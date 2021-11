Detinguts per manipular els ordinadors d'una botiga de les Gavarres per fer transaccions i obtenir beneficis econòmics amb criptomonedes

Les càmeres de seguretat mostren com l'home instal·lava un llapis de memòria i manipulava un ordinador mentre la dona entretenia a un treballador

Actualitzada 02/11/2021 a les 13:04

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Tarragona van detenir dijous passat, un home i una dona, ambdós de 33 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Tarragona, com a presumptes autors dels delictes d'intrusió en sistemes informàtics, estafa i danys.Els fets van ocórrer el passat 14 d'octubre quan uns desconeguts van accedir a un establiment comercial ubicat a les Gavarres i van manipular setze ordinadors de gran potencia que tenien a la venda.En concret, van instal·lar un programari per tal d'efectuar remotament nombroses transaccions i així obtenir beneficis econòmics amb criptomonedes. Aquesta pràctica es coneix com a mineria i consisteix en l'acte de crear les monedes a canvi de guanyar-les, és a dir, que com a recompensa els anomenats miners les poden obtenir virtualment sense necessitat de comprar-les.Els responsables de l'establiment afectat es van adonar que els aparells, tot i ser nous i d'avançades característiques pels aficionats als jocs, no funcionaven a ple rendiment i, a més, els potents ventiladors feien molt soroll. Els tècnics van comprovar que havien estat manipulats tot i estar bloquejats per evitar-ne l'ús sense supervisió d'un treballador de l'establiment.Seguidament es van adonar que els ordinadors estaven constantment treballant per algú que els controlava a distància, un fet que en va ocasionar el seu deteriorament, en especial les targetes gràfiques i altres components. Es calcula que els danys ocasionats superen els 20.500 euros.Els mossos van comprovar que els responsables d'aquests fets havien pres mesures per ocultar la seva identitat digital i evitar que se'ls pogués localitzar fàcilment. Per aconseguir-ho, van utilitzar servidors per emmascarar el protocol d'internet que utilitzaven i així simular que aquesta manipulació s'estava fent des dels Estats Units.Es dona la circumstància que abans de descobrir-se els fets, una parella va demanar a un dels treballadors la posada en funcionament d'un ordinador portàtil que els havia acabat d'arribar a la botiga. Aquest fet va cridar l'atenció als investigadors els quals després d'observar les imatges de les càmeres de seguretat, van observar com l'home instal·lava un llapis de memòria i manipulava l'ordinador mentre la dona entretenia a aquest treballador fent-li mostrar altres productes.Un cop identificats, els agents els van detenir dijous passat, pels volts de les dues del migdia, al seu domicili ubicat en un bloc d'habitatges del barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Diverses hores després es va efectuar una entrada i registre durant la qual es van obtenir diversos elements que relacionen la parella amb aquests fets.El mateix dijous a la tarda, la dona va quedar en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerida, mentre que l'home va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.