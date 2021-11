Concert d'homenatge als difunts a Tarragona

Actuació del Quartet Gerhard a la plaça de les Cols

Actualitzada 01/11/2021 a les 19:29

Unes 200 persones van voler recordar aqust dilluns als seus difunts d'una forma diferent a Tarragona. Els Serveis Funeraris de la ciutat i l'Ajuntament van organitzar un concert de commemoració de la Diada de Tots Sants com a homenatge i recordatori especial a aquelles persones que van perdre la vida durant la pandèmia.

El concert, interpretat pel prestigiós quartet Gerard, tenia com a objectiu «que tota la ciutadania de Tarragona s'hi senti interpel·lada amb un acte secular, diferenciat dels actes religiosos habituals», segons va comentar l'alcalde, Pau Ricomà. I és que a més, aquest concert, prenia una «trascendència important, ja que molta gent no va poder fer actes de comiat i de dol dels seus difunts durant la pandèmia», recordava l'alcalde.

Durant els tres quarts d'hora de concert, les escales de la baixa del Pla de la Seu i la plaça de les Cols es van omplir d'un sentiment de comiat i de records dels que van perdre la seva vida durant i a causa de la pandèmia.

Alguns dels assistents destacaven positivament la celebració del concert «en un dia tant especial i emotiu», explicava Joan Aragonès. Aragonès va perdre un amic durant la pandèmia: «el virus se'l va endur en només 21 dies tot i que tenia una salut de ferro». La seva dona, Àngels Carulla, explicava que «hem vingut atrets pel motiu de l'acte, per a recordar els nostres difunts i també els que no els van poder acomiadar».

Una altra de les assistents, Lourdes Rovira, que es trobava de pas a la ciutat, no es va voler perdre el concert per «la qualitat musical del quartet», alhora que elogiava la iniciativa. «Hi ha molta gent que no s'ha pogut acomiadar dels seus difunts i el concert pot suposar un alleujament per a ells», deia.