El mal onatge destrossa la zona reservada per a gossos de la platja del Miracle

Actualitzada 30/10/2021 a les 19:25

Malauradament el primer mal oratge de tardor ha fet malbé la zona reservada per a gossos a la platja del Miracle. #Tarragonacarrers #eltemps @TomasMolinaB @Monica_Usart @SoniaPapell pic.twitter.com/7HZQtjn4ZG — David (@DavFolch) October 30, 2021

El mal onatge que ha fet aquest dissabte, el primer de la tardor, ha acabat destrossant la zona reservada per a gossos de la platja del Miracle. Aquest espai va ser un dels projectes de l'Ajuntament de Tarragona durant aquest estiu, que va adequar una zona amb teules de fusta i tanques per a les persones i les seves mascotes.Durant la jornada d'aquest dissabte la mar ha posat en evidència la seva resistència, ja que durant el primer mal onatge de la tardor la força de l'aigua s'ha emportat gran part de les teules de fusta de l'espai, destrossant la zona reservada per a gossos. Algunes han quedat amuntegades mentre que d'altres han anat a parar mar endins, i uns tarragonins anònims les han anat a 'rescatar' segons el vídeo denúncia que ha penjat @DavFolch a les xarxes socials.