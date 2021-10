Veïns de Calafell es manifestaran per la manca de poda a la Rambla Nova

Els plataners arriben fins a la cinquena planta dels edificis i provoquen problemes als pisos i al carrer

Actualitzada 28/10/2021 a les 21:42

Els veïns de la Rambla Nova de Calafell estan farts d'esperar que l'Ajuntament compleixi el seu compromís i podi, d'una vegada per totes, els plataners que han assolit una alçada que arriba fins a la cinquena planta dels edificis. Per aquest motiu, els veïns de Diagonal Park han convocat fins a quatre manifestacions que es duran a terme els pròxims dies 2, 6, 9 i 13 de novembre entre les deu del matí i la una del migdia.

«Fa sis anys que no fan la poda d'aquests arbres i l'Ajuntament s'ha enrocat en què volem que els talin, però no és així. El que volem que es faci una poda ben feta», explica Mateo Mejías, representant dels veïns.

La gran acumulació de fulles al paviment no només obliga el servei de neteja del municipi a escombrar constantment, sinó que aquestes obturen els desaigües i aixequen la vorera. D'altra banda, les branques envaeixen els balcons dels habitatges i enfosqueixen la via pública, ja que molts fanals han quedat envoltats per aquestes. «El polen i els insectes entren a les cases, provoquen moltes al·lèrgies, i les arrels dels arbres han començat a provocar problemes en alguns edificis, ja que han penetrat als tubs», afegeix Mejías.

Els veïns de la Rambla Nova no estan satisfets amb la resposta que van obtenir per part de l'Ajuntament en la darrera reunió. «Ens van dir que farien alguna cosa, que esperarien al mes de desembre a què caiguessin totes les fulles. Però no volem esperar més», afirma el veí en representació de Calafell Park pisos i cases.