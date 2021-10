Surt a licitació la reforma de vuit pistes de pàdel de Tarragona

Les empreses interessades poden presentar ofertes fins al 9 de novembre

Actualitzada 29/10/2021 a les 18:07

El Patronat Municipal d'Esports de Tarragona (PMET) ha tret a licitació la reforma de vuit pistes de pàdel que hi ha a les instal·lacions esportives de Tarragona. L'import màxim de la licitació és de 42.950,16 EUR IVA inclòs i les empreses interessades poden presentar ofertes fins al 9 de novembre al portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.Els equipaments que són objecte de la licitació són en total vuit pistes de pàdel: dues ubicades al Casal Esportiu i Piscina Municipal de Riu Clar, al Camí dels Horts s/n 43006 de Tarragona; dues al Complex Esportiu Bonavista, al carrer Vint-i-u s/n 43100 de Tarragona; dues al Complex Esportiu de Sant Pere i Sant Pau, davant l'edifici Perú s/n 43007 de Tarragona; i dues més al Pavelló i Piscina Municipal Part Baixa i Serrallo, al carrer Josep Català Rufà s/n 43005 de Tarragona.El termini d'execució de les obres serà d'una setmana per complex esportiu, fent un total d'un mes per executar la reforma de les vuit pistes. Tots els detalls de l'anunci de licitació es poden consultar al portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.