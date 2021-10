Per primer cop en anys, es posa fi a les llistes d'espera per als exàmens de conduir

Els alumnes que sol·liciten examinar-se de teòrica o pràctica ho poden fer a la següent convocatòria, fet que ha estat inexistent durant els darrers anys

Actualitzada 28/10/2021 a les 21:41

Els alumnes que vulguin fer l'examen de conduir a la demarcació de Tarragona, tant el teòric com el pràctic pel cotxe, no han de passar per cap llista d'espera en aquests moments. Així, qui sol·licita examinar-se ho pot fer ja a la següent convocatòria. També és el cas d'aquells qui han suspès un examen i volen tornar a presentar-se: només han d'esperar una setmana pel teòric i deu dies pel pràctic per tornar a intentar-ho. Amb tot, es tracta d'una situació que feia molts anys que no es produïa a Tarragona, una província que ha patit la manca d'examinadors i l'excés d'alumnes de forma recurrent la darrera dècada. Els últims anys les llistes d'espera podien allargar-se més enllà dels tres mesos.

«Hi ha molta més oferta que demanda. No tinc temps material per presentar alumnes», ressaltava Carles Oliver. El president de l'Associació d'Autoescoles de Tarragona assegurava que «feia molts anys que no anàvem tan bé i, fins i tot, sobrats». «Estem molt millor que els últims cinc anys. Hem lluitat durant molt temps perquè hi hagués més examinadors», rematava Oliver. Al pròxim cicle d'exàmens pràctics –que dura 10 dies– es presentaran 1.600 alumnes a la demarcació. Cada examinador, que arriba a fer hores extra a les tardes, n'avaluarà 18 al dia. «Això no ho havíem vist des de feia molt temps», celebrava el representant de les autoescoles. Ara mateix, al teòric, fan la prova 125 alumnes un dia a la setmana tant a Tarragona com a Reus i 250 cada dues setmanes a Tortosa.

«Hi ha tants exàmens que no arribem a examinar totes les places que ens dona la Direcció General de Trànsit (DGT). Jo en tinc 11 i només tinc sis alumnes que es puguin presentar a la pròxima convocatòria», exemplificava Oliver, que afegia que un dels seus estudiants «va suspendre la setmana passada i ja pot pujar al proper cicle». No obstant això, la situació per als exàmens per obtenir carnet de moto o de conductors professionals –camions o autobusos, per exemple– no és la mateixa. En aquests casos sí que existeix llista d'espera, tot i que «no és significativa», tal com explicava Oliver.

Un dels motius per explicar el bon ritme dels exàmens de conduir a la demarcació és la incorporació de dos examinadors interins el passat agost, tot i que en acabar l'any ja no hi seran. «Fins al gener anirem sobrats i, tot i que els perdem, continuarem anant molt bé», puntualitzava el representant de les autoescoles. «Fins ara fèiem pocs exàmens perquè faltaven examinadors, però hem lluitat durant molt temps i ho hem aconseguit. Ara ho hem de mantenir, si no no funcionarà bé», afegia Oliver. Tot i així, la pèrdua dels examinadors interins d'aquí a dos mesos no preocupa en excés les autoescoles, ja que pròximament es torna a ampliar l'aforament de les aules teòriques d'exàmens, augmentant la capacitat de les 15 a les 25 persones, pel que s'examinaran 50 alumnes més al dia a la demarcació.

Pel que fa a l'inici del curs universitari, les autoescoles locals han notat certa diferència amb l'any passat. A finals del 2020 molts alumnes tarragonins que estudiaven en universitats d'altres ciutats van optar per fer les classes des de Tarragona, ja que la virtualitat era el sistema més habitual a causa de la pandèmia. Enguany, recuperada la presencialitat, les autoescoles han notificat una variació. Tal com passava el 2019, ara les classes pràctiques tornen a concentrar-se als divendres i dissabtes, mentre que menys alumnes assisteixen a classe per fer teòrica.