Els manifestants van reclamar l'aturada del decret i exigeixen un concurs de mèrits per fixar els treballadors que no passi per fer oposicions

Actualitzada 28/10/2021 a les 20:38

Mig miler de persones es van manifestar ahir a Tarragona en el marc de la Vaga General al Sector Públic per reclamar que s'aturi la Proposta de Llei per l'estabilització dels treballadors i treballadores que s'està tramitant al Congrés dels Diputats. La manifestació, que va començar a les 12.00 hores a la plaça Imperial Tàrraco, va recórrer la Rambla Nova i va acabar davant del CAP Muralles. Els convocants van reclamar així un procés per estabilitzar el personal interí que no passi per oposicions i sí per un concurs de mèrits que garanteixi una plaça fixa als interins amb més de 3 anys d'antiguitat.

El decret, altrament conegut com a Decret Iceta, en referència al ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, pretén reduir la temporalitat a l'administració pública, baixant fins al 8% el nombre d'interins. Els sindicats membres de la Taula que han organitzat la vaga són Confederació General del Treball (CGT), Confederació Nacional del Treball (CNT), Comissions de Base (CoBAS), Coordinadora Obrera Sindical (COS), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i Solidaritat Obrera (SOTA).

Marta Minguella, de la CGT Ensenyament, va criticar que, «des del govern espanyol no s'ha produït una estabilització real del personal interí i ara s'exigeix a correcuita amb l'aprovació del real decret, que suposa un càstig i no una oportunitat per a les interines que estan treballant».

«Amb aquest decret, sortiran totes les places estructurals de l'administració pública a concurs de lliure concurrència i, en cap cas, hi ha un pla real d'estabilització de les persones que hi treballen», va dir. «Demanem un pla d'estabilització real per tot el personal interí i laboral», va manifestar Minguella, recordant que s'ha fet en altres ocasions.

Marina Roig Nadal delegada del sindicat Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya IAC-CATAC, a l'Hospital Universitari Joan XXIII, va reclamar «que cap d'aquestes persones que ocupen un lloc de treball es posi en risc perquè no sigui capaços de treure's un concurs d'oposicions, sobretot quan fa 15 anys que no es convoquen oposicions, almenys en el sector sanitari», va dir. «Per això demanem un concurs de mèrits restringit que faciliti que tota aquesta gent que porta tants anys treballant i que ha donat una gran resposta en situació de pandèmia pugui consolidar el seu lloc de treball sense passar per unes oposicions, perquè estem cansats, estem fatigats com per plantejar-nos ara fer unes oposicions», va manifestar.

Laura Ferré, portaveu del Sindicat USTEC-STEs a Tarragona, va alertar que «el decret obre la porta a l'acomiadament de milers de treballadors i treballadores que, durant tants anys, han fet un bon servei i han tirat endavant l'educació pública del nostre país». Ferré va apuntar que unes 30.000 persones podrien estar afectades pel decret a Catalunya. «Volem que es faci un concurs de mèrits, això és legal, està contemplat a l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic», va argumentar. «La gent té moltes càrregues personals o familiars», va dir.

Cristina Rojas porta set anys d'interinitat exercint d'infermera i no entén per què no s'estabilitza a un personal que, durant anys, ha demostrat que val fent la seva feina. «Fins ara érem herois i ara ens volen fotre al carrer. Que estabilitzin el personal que tenim. A més, la temporalitat que hi ha és altíssima i més quan fan falta tantes infermeres», va reclamar.

Josep Maria Martorell, organitzador territorial de la COS al Camp, va afirmar que «aquest decret i qualsevol decret es pot aturar sempre que les persones es posin les piles i s'animin a fer vaga». «La força de la classe treballadora està en la seva unitat i la capacitat d'aturar el sistema quan és el moment d'aturar el sistema. El nostre instrument és la vaga i l'hem de fer valdre i treure tot el partit per aturar aquesta o qualsevol reforma que atempti contra els nostres drets laborals», va manifestar Martorell.