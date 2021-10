La reforma de la facultat d'Educació i Psicologia de Tarragona s'iniciarà el 2023

Més dones que homes a la URV

La URV destinarà 5,1 milions d'euros a la rehabilitació de l'edifici actual de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, al campus Sescelades de Tarragona. Les obres, que se simultaniejaran amb l'activitat del centre, inclouen la rehabilitació energètica de les façanes i cobertes, la renovació de les instal·lacions de climatització i il·luminació, l'adequació estructural i funcional, la millora de la xarxa d'evacuació d'aigües, l'adequació de la sala d'actes i dels laboratoris, i la renovació de la instal·lació elèctrica.La rectora de la URV, María José Figueras, ha reiterat que era necessari replantejar el projecte inicial, que es va haver d'aturar. El nou projecte, que es costeja amb fons propis, opta al fons europeus del Next Generation, en matèria de millora energètica. «Volem que l'edifici estigui en millors condicions, és dels anys 70», ha recordat Figueras. Tot i que l'anàlisi estructural ha confirmat que conserva una estructura ferma que permetria ampliar-se amb més plantes, és una opció que es descarta per motius pressupostaris.La despesa executada fins ara ha estat d'1.451.000 euros -un milió i escaig en el projecte anterior i 266.000 euros en la reforma de lavabos, pintura, jardineria, etc.-, mentre 5,1 milions euros són els recursos reservats per rehabilitar la facultat, en tres fases d'execució. La primera fase es licitarà l'any vinent i s'aniran executant, any per any, fins al 2025. «Ha de ser una obra polivalent, si en un moment determinat s'acabessin les obres del campus Catalunya, l'espai es pugui utilitzar per qualsevol altra cosa», ha conclòs.La URV també ha presentat el darrer informe de gènere, corresponent a l'any 2020, en què es constata l'increment progressiu de dones a la universitat. El 51% del professorat de la URV són dones -mentre que al 2007 representaven el 41%. «Hem arribat a la igualtat, però hi ha molts àmbits de millora», apunta la rectora. Així, només ocupen el 27% de les càtedres -aquesta xifra el 2007 era del 18%. La desigualtat de gènere també es visualitza en la recerca. En grups d'investigació, un 41% dels projectes són liderats per dones. I sobre els reconeixements «honoris causa», les dones representen un 19% -front el 81% d'homes.Pel que fa a l'alumnat, un 60% dels graus són cursats per noies, un percentatge den matriculacions que es manté igual en els darrers cinc cursos acadèmics. S'evidencia, però, un interès creixent de les dones per estudis de l'àmbit STEM -ciències, tecnologia, etc.-, tradicionalment masculinitzats. També es constata que la covid va alterar el ritme acadèmic de les estudiants de doctorat. Un 51% de les matriculacions són dones, però el percentatge de titulades cau al 41%. «Durant la pandèmia la dona s'ha sentit més amb l'obligació de tenir cura de la família i ha posposat la defensa de la tesi per falta de temps», opina Figueras.