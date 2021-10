Els pastissers de Tarragona esperen mantenir vendes de panellets malgrat l'increment de preus

Ingredients com els pinyons han fet incrementar el cost però sense restriccions de mobilitat com en l'anterior castanyada, el sector preveu la venda de safates més grans

Actualitzada 29/10/2021 a les 07:50

Retorn a la «qualitat» de les pastisseries

Els pastissers de Tarragona encaren amb optimisme la venda de panellets per la castanyada i preveuen mantenir els nivells de venda registrats l'any passat. «A les ciutats i pobles grans vam tenir un petit augment de vendes, confiem que es mantinguin», ha assegurat el president del Gremi de Pastissers de Tarragona, Josep González. Per prudència, González ha evitat fer una previsió dels quilos que es vendran, però ha apuntat que en els pròxims dies la demanda augmentarà amb safates més grans que al 2020. La crisi del pinyó ha afectat al preu del producte final, que s'eleva fins als 60 euros el quilo. «Tot i el preu, si en un assortiment de panellets no n'hi ha cap de pinyons, no es ven», ha assenyalat el pastisser tarragoní Josep Roquet.A diferència de l'octubre de 2020, les restriccions de mobilitat arran de la situació de pandèmia no condicionaran la venda de panellets d'enguany. Des de la Pastisseria Palau, el pastisser Josep Roquet ha assenyalat que les comandes d'aquesta castanyada podrien deixar enrere els formats de safates petites pels quals van haver d'apostar l'any passat, quan les reunions socials estaven limitades.Malgrat que els aparadors de les pastisseries ja comencen a omplir-se d'aquests dolços típics de la castanyada, la producció s'accelerarà entre divendres i dissabte, tal com ha apuntat Roquet. Tot i que cada any intenten variar a l'hora d'enfornar nous panellets, els que segueixen triomfant entre la clientela són els clàssics de pinyons. «Les innovacions estan bé, sempre que no es sobrepassi. Hem de mantenir les tradicions», ha defensat el president del gremi de pastissers tarragonins.Cada pastisseria fa una aposta envers l'assortiment de panellets, des dels clàssics d'ametlla o coco fins als més curiosos, com ara de roses i maduixes o el de fruites variades. Els gustos de la clientela marquen quins sabors repeteixen d'un any a l'altre i quines innovacions s'allunyen dels productes de tota la vida. Alguns, com és el cas de panellets de codonyat, han tornat a l'obrador de la Pastisseria Palau després d'anys sense fer-se per petició dels compradors.Precisament amb la voluntat de mantenir les tradicions, alguns clients ja s'han afanyat per comprar safates de panellets. És el cas de Sebastiano Alba, un italià instal·lat a Tarragona que ha aprofitat per emportar-se una safata a casa. «Tot i que crec que Hallowe'en ha arribat per quedar-se, vull seguir la tradició amb els meus nens», ha explicat. Per González, el repte actual del sector de la pastisseria és recuperar al públic més jove i tornar a fer atractiu la castanyada i les tradicions vinculades. La qualitat d'aquest dolç és l'altre motiu pel qual Alba ha optat per comprar-lo en una pastisseria. «Els pinyons que utilitzen a les pastisseries de Tarragona són de proximitat i això és una garantia», ha afirmat.Després d'un any en què moltes famílies han optat per fer panellets a casa, González ha defensat que a poc a poc els clients tornen a les pastisseries per la qualitat. «Lluitar contra les grans superfícies és molt complicat, allò és una altra guerra, però ho fem com millor sabem», ha lamentat Roquet.Algunes pastisseries, com és el cas de la Palau de Tarragona, també han optat per elaborar figures de massapà com alternativa als panellets tradicionals. Es tracta de petits dolços amb formes d'animals o elements com carabasses o castanyes, que en algunes ocasions, estan recoberts de xocolata.