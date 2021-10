El suïcidi d'un homicida a Tarragona porta els Mossos a resoldre un altre assassinat

En veure's acorralat per la policia, l'home es va suïcidar d'un tret al cap

Actualitzada 29/10/2021 a les 18:25

Els Mossos d'Esquadra atribueixen el crim del marit d'una perruquera del barri de Sarrià de Barcelona, al juliol de 2019, a un home que es va suïcidar al setembre passat després de cometre un nou assassinat, amb la mateixa pistola, en aquest cas a Tarragona (Tarragonès).El crim de 2019 va passar cap a les 21:00 hores del 6 de juliol, quan un home armat va entrar a la perruqueria Spejo's, situada al número 71 del carrer Manuel Girona de Barcelona, suposadament per robar la recaptació del dia, i es va trobar allà amb el marit de la perruquera, un home de 47 anys i nacionalitat espanyola, al qual va disparar diverses vegades, causant-li la mort.Els Mossos van obrir una investigació per aquest crim, que finalment ha permès identificar el suposat autor de l'homicidi, un home ja mort, segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat a Efe fonts properes al cas.El suposat autor del crim és un home que es va suïcidar el passat 11 de setembre a Tarragona en veure's acorralat pels Mossos d'Esquadra després de matar un altre home en un pis del carrer Reding d'aquesta localitat, amb la mateixa arma que va utilitzar per al crim de la perruqueria, segons les fonts.El crim de Tarragona es va produir cap a les 01.54 hores de la matinada, quan els Mossos van rebre l'avís que s'havien sentit dos trets en un pis situat al carrer Reding.Quan els Mossos van arribar al pis van trobar el cadàver d'un home amb un tret al pit i van començar la recerca del possible agressor per la zona, després que alguns testimonis asseguressin que vestia una samarreta de tirants blancs i pantalons curts de color marró.Poc després, els agents van localitzar el sospitós al carrer Unió de Tarragona, per la qual cosa li van donar l'alto.En aquest moment, l'home, en veure's acorralat per la policia, es va aixecar la samarreta i va treure un arma de foc, davant la qual cosa els Mossos el van comminar perquè deixés la pistola a terra i el van apuntar amb les seves armes reglamentàries.En veure's acorralat, l'home es va suïcidar d'un tret al cap.En la investigació d'aquest crim, els Mossos van descobrir, gràcies a les anàlisis de balística, que la pistola amb la qual el sospitós va matar el veí de Tarragona i després es va suïcidar era la mateixa utilitzada en el crim de la perruqueria de 2019.