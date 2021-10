El Port de Tarragona inaugura el nou Moll de Balears que permetrà incrementar el nombre de creueristes

L'obra s'executa en 18 mesos amb un pressupost d'uns 30 MEUR i ocuparà 45.000 metres quadrats

Actualitzada 29/10/2021 a les 13:37

El Port de Tarragona ha inaugurat aquest divendres el nou Moll de Balears. Un espai de 45.000 metres quadrats guanyats a les aigües interiors del port que permetrà millorar l'operativa de creuers a les instal·lacions i, de retruc, augmentar el nombre de visitants. Els treballs s'han executat en 18 mesos i han tingut un cost d'uns 30 MEUR.El president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, ha destacat que la nova terminal permetrà superar en dos anys els 128.000 passatgers del 2019, un any en el qual hi van arribar 63 creuers.A l'acte hi ha assistit també el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, que ha assenyalat que el repte de futur pels ports són la digitalització i la descarbonització.