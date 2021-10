Les restes del Fòrum al carrer de la Civaderia de Tarragona no seran museïtzades

Les previsions dels experts de visibilitzar l'extrem nord-occidental del gran recinte romà que anava de banda a banda de la Part Alta s'han complert

Les restes del Fòrum Provincial de Tàrraco situades al número 2 del carrer de la Civaderia i que han estat excavades durant el darrer mes no seran museïtzades. Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat l'Ajuntament de Tarragona després de finalitzar els treballs d'excavació en uns baixos que són de titularitat municipal. Les previsions de la conselleria de Patrimoni i de diversos experts s'han complert. Així, s'ha visibilitzat l'extrem nord-occidental d'un recinte que abastava de banda a banda del que és l'actual Part Alta. Aquest indret també va ser reaprofitat al llarg dels segles i, fins i tot, s'ha descobert un passadís que podria ser una canalització d'aigua.

El motiu per no museïtzar aquest espai o, com a mínim, a curt termini, no condicionar-lo per obrir-lo a visites, resideix uns quants metres més enllà. «El que tenim és molt important i especial, però és una part més del que ja coneixem. Hi ha altres parts del Fòrum Provincial visibles i que són exactament el mateix, com a la plaça del Fòrum. Per aquesta raó entenem que no és necessari museïtzar-lo», explicava Hermán Pinedo en declaracions a Diari Més. El conseller de Patrimoni puntualitzava, això sí, que «s'ha d'explicar i senyalitzar com a part de les visites», a banda de «protegir les restes i ja està, poc més».

Un cop descartada la museïtzació del número 2 del carrer de la Civaderia, el consistori no tanca la porta més endavant, a mitjà o llarg termini, a fer que l'espai sigui visitable. Això dependria en gran part, però, que el local tingui alguna utilitat. «És un espai municipal. Podria ser visitable sempre i quan estigui protegit. Hauria de tenir algun ús concret i funció. Com a opinió, el que m'agradaria és que tingui un ús públic i cívic que sigui compatible amb les visites», deia Pinedo. El conseller de Patrimoni afegia que «ja tenim molts locals, establiments i restaurants amb restes i que, d'aquesta manera, ja són visitables». A més, Pinedo apuntava que l'Ajuntament podria «estudiar tenir visites concretes i puntuals».

Pròximes actuacions

Els treballs als baixos del número 2 del carrer de la Civaderia no acabaran aquí. Aquesta part del Fòrum Provincial rebrà els pròxims mesos una actuació de restauració de les restes arqueològiques romanes, tal com explicava Pinedo: «A causa de la utilització d'aquest espai amb altres funcions, una part del mur està tacada de formigó. El que hem de fer és treure'l». Així, s'aconseguiria donar al lloc un aspecte més fidedigne i semblant a l'original.

D'altra banda, les excavacions han deixat una sorpresa: un passadís del qual no s'ha aconseguit localitzar el final. «No hi havia garanties que fos segur avançar més enllà. De cara al futur s'estudiarà què és exactament i per a què servia. És molt curiós, però no sabem de quina època és. Podria ser romà, medieval o una via d'escapament de la Guerra del Francès», especificava Hermán Pinedo. Entre les hipòtesis de l'equip d'arqueòlegs que el darrer mes han treballat en aquest indret existeix la possibilitat que fos «un tram d'aqüeducte que portava aigua fins al centre de la ciutat i que després fos reaprofitat». «Necessitem gent experta per estudiar-lo», deia Pinedo.