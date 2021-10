L'Ajuntament de Tarragona té previst arreglar un camí d'accés a Tarragona 2 molt freqüentat

L'associació veïns de reclama arreglar un terreny a tocar del vial

El president de l'Associació de Veïns de Tarragona 2, Julià Montoya, reclama intervenir en un dels descampats de la urbanització, situat a tocar d'un vial paral·lel a l'autovia A-7, que connecta els carrers de Rovira i Virgili i Josep Gramunt i Subiela i que és molt concorregut per alumnes de l'escola Pax i veïns del barri, ja que és la manera més ràpida d'arribar a Tarragona 2 des de l'avinguda Rovira i Virgili. Des de l'Ajuntament de Tarragona assenyalen la seva intenció d'arreglar el vial en qüestió. «La dignificació d'aquest camí és una reclamació històrica dels veïns de Tarragona 2 amb qui hem estat parlant tot aquest temps», va manifestar el conseller de Territori, Xavier Puig.

El president de l'associació veïnal denuncia la insalubritat del descampat, propietat de L'Onada Serveis. El representant veïnal també va afirmar que l'Ajuntament es va comprometre amb l'entitat veïnal a cimentar el camí per tal de fer-lo més estable i evitar possibles caigudes mentre no es trobi una solució definitiva. Montoya va reclamar també la instal·lació d'una tanca perimetral que separi millor el terreny del vial anteriorment mencionat. «En aquell terreny es van fer unes prospeccions i han quedat uns forats allà. A més, la tanca de separació entre el camí i el solar l'han robat dues vegades i hi ha un avís administratiu perquè facin una separació com deu mana. Estem cansats», denuncia.

Des de L'Onada Serveis van apuntar que es fa un manteniment periòdic del terreny, amb la freqüència que estableix la normativa local i que «la darrera intervenció al solar es va fer fa dues setmanes». «Els forats als quals el president de l'associació de veïns fa referència són cates arquitectòniques, d'uns 30-40 centímetres de profunditat, que no s'han tancat per si cal fer més revisions tècniques abans d'iniciar la construcció de la residència projectada. Aquestes cates es troben únicament a l'interior del solar, en cap cas al camí per on passa la gent per anar de Tarragona 2 a l'avinguda Rovira i Virgili», argumenten.

També assenyalen que «el camí per on circulen les persones no forma part del solar de L'Onada Serveis, sinó que es tracta d'una servitud de l'autovia. El terreny en propietat de L'Onada estava delimitat per una tanca de ferro, que va ser robada aquest estiu, i actualment es troba delimitat per una tanca de plàstic provisional». A més, des de l'empresa s'està mirant amb arquitectes quin tipus de tanca s'hi pot instal·lar de forma definitiva. «Amb vista que de cara a l'any vinent es podria reactivar el POUM en la zona urbana de la ciutat, tan bon punt sigui possible, es començarà a demanar les llicències pertinents per a la construcció de la nova residència», van exposar des de l'empresa propietària del solar.