Finalment sí que se celebrarà el Mercat Medieval de Tarragona

Començarà aquest divendres

Actualitzada 28/10/2021 a les 21:16

El Mercat Medieval finalment sí que se celebrarà a Tarragona des d'avui fins el dilluns dia 1 de novembre. La celebració del Mercat Medieval es va anunciar fa setmanes per xarxes socials, però a començaments d'aquesta es va conèixer que no es podria celebrar per problemes burocràtics. Ara, aquests problemes sembla que s'han solucionat i, finalment, sí que hi haurà Mercat Medieval.



Així doncs, el Pla de la Seu acollirà des d'aquest divendres i fins el pròxim dilluns el Mercat Medieval. Pel que fa al nombre de parades, com que en un principi s'havia cancel·lat l'edició d'enguany, molts paradistes ja no assistiran. En total, havien de ser unes 60 parades, però finalment n'acabaran sent unes 30. A banda, es podrà gaudir d'actuacions com avui a les 19 h. d'arpa medieval de Sergius o demà a les 11 h. una plantada de gegants Medievals.